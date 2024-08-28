Учёные предупредили о возможном источнике древних вирусов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Ледяной архив на высоте более 6 000 метров может хранить в себе секреты планетарного прошлого. Исследователи отправились на горные хребты Гималаев, чтобы изучить замороженные вирусы, возраст которых достигает 41 000 лет.
Участник экспедиции Лонни Томпсон рассказал, что керны могут хранить в себе удивительные открытия — например, геномы древних вирусов, существовавших на Земле десятки тысяч лет назад.
В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, учёные представили результаты анализа ледяного керна, добытого с ледника Гулия на Тибетском плато. Исследователям удалось выявить и каталогизировать около 1 705 геномов вирусов, что примерно в 50 раз превышает ранее известные данные о вирусах, извлеченных из ледников.
Учёные заверяют, что вирусы в кернах не представляют угрозы ни для людей, ни для животных или растений.
Ранее учёные выяснили, какие города меньше страдают от наводнений.