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Учёные предупредили о возможном источнике древних вирусов

Учёные предупредили о возможном источнике древних вирусов

28 августа 2024, 07:13
Фото: Unsplash
Учёные предупредили о возможном источнике древних вирусов
Учёные проанализировали ледяной керн, добытый на высоте 6 000 метров в Гималаях, сообщает newkhakasiya.online.

Ледяной архив на высоте более 6 000 метров может хранить в себе секреты планетарного прошлого. Исследователи отправились на горные хребты Гималаев, чтобы изучить замороженные вирусы, возраст которых достигает 41 000 лет.

Участник экспедиции Лонни Томпсон рассказал, что керны могут хранить в себе удивительные открытия — например, геномы древних вирусов, существовавших на Земле десятки тысяч лет назад.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, учёные представили результаты анализа ледяного керна, добытого с ледника Гулия на Тибетском плато. Исследователям удалось выявить и каталогизировать около 1 705 геномов вирусов, что примерно в 50 раз превышает ранее известные данные о вирусах, извлеченных из ледников.

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Учёные заверяют, что вирусы в кернах не представляют угрозы ни для людей, ни для животных или растений.

Ранее учёные выяснили, какие города меньше страдают от наводнений.

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#Виктория Прутковская#Наука#Новости#Ростов-на-Дону#Ученые
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