Учёные предупредили о возможном источнике древних вирусов

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience, учёные представили результаты анализа ледяного керна, добытого с ледника Гулия на Тибетском плато. Исследователям удалось выявить и каталогизировать около 1 705 геномов вирусов, что примерно в 50 раз превышает ранее известные данные о вирусах, извлеченных из ледников.