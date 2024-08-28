В Ростове-на-Дону резко сократилось число дешевых квартир в новостройках

Так, за август 2024 года по стране цена на новостройки в городах миллионниках выросла примерно на 0,4% до 166 тысяч рублей за квадратный метр. Однако в Ростове-на-Дону ситуация оказалась абсолютно противоположна. Теперь в донской столице «квадрат» стоит 142 тысячи рублей, что на 0,2% меньше по сравнению с прошлым месяцем.