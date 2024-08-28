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Published Сегодня, 17:54

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Updated Сегодня, 17:56

В Ростове-на-Дону резко упали цены на квартиры в новостройках

В Ростове-на-Дону резко сократилось число дешевых квартир в новостройках

28 августа 2024, 17:54
Фото: ar.rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону резко упали цены на квартиры в новостройках
В Ростове-на-Дону за текущий месяц снизилась средняя стоимость жилья в новостройках. Данные предоставил сервис «Яндекс.Недвижимость».

Так, за август 2024 года по стране цена на новостройки в городах миллионниках выросла примерно на 0,4% до 166 тысяч рублей за квадратный метр. Однако в Ростове-на-Дону ситуация оказалась абсолютно противоположна. Теперь в донской столице «квадрат» стоит 142 тысячи рублей, что на 0,2% меньше по сравнению с прошлым месяцем.

При этом количество бюджетных предложений на первичном рынке Ростова-на-Дону снизилось на 2,8%. Средняя цена квартиры в новостройке составляет 5,9 миллиона рублей, а медиальная площадь — 40 квадратных метров.

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Читайте также о том, что жители Ростовской области стали массово скупать дома с бассейнами. Дончане готовы тратить на загородную недвижимость по 15 миллионов рублей.

До этого донская столица оказалась лидером в стране по снижению спроса на новостройки.

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