В Ростове-на-Дону резко сократилось число дешевых квартир в новостройках

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Так, за август 2024 года по стране цена на новостройки в городах миллионниках выросла примерно на 0,4% до 166 тысяч рублей за квадратный метр. Однако в Ростове-на-Дону ситуация оказалась абсолютно противоположна. Теперь в донской столице «квадрат» стоит 142 тысячи рублей, что на 0,2% меньше по сравнению с прошлым месяцем.
При этом количество бюджетных предложений на первичном рынке Ростова-на-Дону снизилось на 2,8%. Средняя цена квартиры в новостройке составляет 5,9 миллиона рублей, а медиальная площадь — 40 квадратных метров.
Читайте также о том, что жители Ростовской области стали массово скупать дома с бассейнами. Дончане готовы тратить на загородную недвижимость по 15 миллионов рублей.
До этого донская столица оказалась лидером в стране по снижению спроса на новостройки.