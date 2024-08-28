В Ростовской области будут производить экологичный бензин

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Росатоме изготовили реактор для производства нефтепродуктов высокого экологического класса. Его мощность составляет почти 2,2 миллиона тонн в год. Реактор установят на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Сейчас предприятие комплексно модернизируют.
Уточняется, что реактор участвует в химическом процессе снижения в топливе соединений, негативно влияющих на экологию. Запуск такого реактора позволит производить дизельное топливо класса «евро-5».