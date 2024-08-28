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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Ростовской области будут производить экологичный бензин

В Ростовской области будут производить экологичный бензин

28 августа 2024, 12:07
Фото: Атомэнергомаш
В Ростовской области будут производить экологичный бензин
Росатом отгрузил в Ростовскую область реактор для производства экологичного бензина, сообщила пресс-служба организации.

В Росатоме изготовили реактор для производства нефтепродуктов высокого экологического класса. Его мощность составляет почти 2,2 миллиона тонн в год. Реактор установят на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Сейчас предприятие комплексно модернизируют.

Уточняется, что реактор участвует в химическом процессе снижения в топливе соединений, негативно влияющих на экологию. Запуск такого реактора позволит производить дизельное топливо класса «евро-5».

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Ранее эколог объяснил, как в организм ростовчан попадают килограммы микропластика.

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