В Ростовской области будут производить экологичный бензин

В Росатоме изготовили реактор для производства нефтепродуктов высокого экологического класса. Его мощность составляет почти 2,2 миллиона тонн в год. Реактор установят на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Сейчас предприятие комплексно модернизируют.