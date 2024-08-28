В Ростовской области на М-4 «Дон» из-за ДТП выросла 11-километровая пробка

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области выросла огромная пробка. Автомобили растянулись на 10,9 километра недалеко от Зверево. Затор начинается от хутора Русско-Прохоровского и доходит до хутора Холодный Плёс.
Добавим, что движение парализовало в левом ряду по направлению к Каменск-Шахтинскому. По всей видимости, на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Детали аварии неизвестны.
Водителям рекомендуется продумать объездной маршрут.
Ранее в донском регионе грузовой автомобиль «Газель» протаранил опору железнодорожного моста.
До этого молодой парень на мотоцикле погиб под колёсами легковушки в Ростовской области