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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 11-километровая пробка из-за ДТП

В Ростовской области на М-4 «Дон» из-за ДТП выросла 11-километровая пробка

28 августа 2024, 17:28
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась 11-километровая пробка из-за ДТП
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» сильно парализовано движение из-за ДТП, информирует сервис «Яндекс. Карты».

На автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области выросла огромная пробка. Автомобили растянулись на 10,9 километра недалеко от Зверево. Затор начинается от хутора Русско-Прохоровского и доходит до хутора Холодный Плёс.

Добавим, что движение парализовало в левом ряду по направлению к Каменск-Шахтинскому. По всей видимости, на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Детали аварии неизвестны.

Огромная пробка сковала трассу М-4 «Дон» в Ростовской области из-за ДТП с фурами
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Водителям рекомендуется продумать объездной маршрут.

Ранее в донском регионе грузовой автомобиль «Газель» протаранил опору железнодорожного моста.

До этого молодой парень на мотоцикле погиб под колёсами легковушки в Ростовской области

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