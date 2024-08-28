В Ростовской области полыхает нефть и дорожает картошка

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
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Updated Сегодня, 17:36
Ночью 28 августа Ростовскую область атаковали четыре БПЛА. Они вызвали сильный пожар на топливных складах в Каменском районе. Огонь охватил три цистерны с горючим. Местные жители слышали звуки взрывов, однако медицинская помощь никому не понадобилась. Спасатели пытаются ликвидировать возгорание более 12 часов.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что ВСУ атакует нефтехранилища, так как их легко поджечь. К тому же горючее используется в военной отрасли, поэтому, по мнению ВСУ, его нужно уничтожать. Эксперт рассказал, что нужно уделить особое внимание их защите. Например, использовать сетку-рабицу или установить зенитные системы.
В Ростовской области продают автомобиль BMW X5 xDrive 40i, который принадлежал экс-начальнику отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции Ростова-на-Дону Николаю Шитову. Он стал фигурантом дела о коррупции, поэтому машину конфисковали.
Иномарку 2019 года продают за 3,2 миллиона рублей, что на 30% ниже рыночной стоимости. Реализация проходит через электронный аукцион. Заявки принимаются до 6 сентября.
В Ростовской области выросли потребительские цены на продукты. Так, за полгода цены на картофель взлетели на 80,77%, на морковь — на 61,75% и на лук — 40,22%.
Кроме того, в донском регионе зафиксировано увеличение стоимости фруктов. Например, ценник на яблоки за шесть месяцев вырос на 37,83%.
Рост цен не обошел стороной и мясо. С начала года стоимость баранины выросла на 26,18%, говядины — на 10,97%, а мороженной рыбы — на 4,79%.
Сливочное масло стало дороже на 11,1%, хлеб — на 5,01%, молоко — на 3,75%. Сахар увеличился в цене на 10,9%, а соль — на 3,6%.