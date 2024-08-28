В Ростовской области полыхает нефть и дорожает картошка

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что ВСУ атакует нефтехранилища, так как их легко поджечь. К тому же горючее используется в военной отрасли, поэтому, по мнению ВСУ, его нужно уничтожать. Эксперт рассказал, что нужно уделить особое внимание их защите. Например, использовать сетку-рабицу или установить зенитные системы.