В Ростовской области со скидкой продают BMW коррумпированного полицейского

Автомобиль BMW X5 xDrive 40i поступил в собственность государства на основании судебного решения. Машину конфисковали у экс-начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции по Ростову-на-Дону Николая Щитова. Он стал фигурантом дела о коррупции.