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В Ростовской области со скидкой продают BMW коррумпированного полицейского

В Ростовской области со скидкой продают BMW коррумпированного полицейского

28 августа 2024, 08:47
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области со скидкой продают BMW коррумпированного полицейского
Дорогую иномарку экс-начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции по Ростову-на-Дону Николая Щитова выставили на продажу, сообщили в Управлении Росимущества по региону.

Автомобиль BMW X5 xDrive 40i поступил в собственность государства на основании судебного решения. Машину конфисковали у экс-начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции по Ростову-на-Дону Николая Щитова. Он стал фигурантом дела о коррупции.

Сейчас иномарку 2019 года выпуска выставили на продажу. Её стоимость на 30% ниже рыночной и составляет 3,2 миллиона рублей.

Реализация машины осуществляется через электронный аукцион. Заявки на него принимаются до 6 сентября.

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