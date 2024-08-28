В Ростовской области со скидкой продают BMW коррумпированного полицейского

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:54
Автомобиль BMW X5 xDrive 40i поступил в собственность государства на основании судебного решения. Машину конфисковали у экс-начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции по Ростову-на-Дону Николая Щитова. Он стал фигурантом дела о коррупции.
Сейчас иномарку 2019 года выпуска выставили на продажу. Её стоимость на 30% ниже рыночной и составляет 3,2 миллиона рублей.
Реализация машины осуществляется через электронный аукцион. Заявки на него принимаются до 6 сентября.