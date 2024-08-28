rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

В Сети опубликовали кадры с первыми минутами пожара на нефтебазе в Каменске

В Сети опубликовали кадры с первыми минутами пожара на нефтебазе под Каменском

28 августа 2024, 07:12
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Сети опубликовали кадры с первыми минутами пожара на нефтебазе в Каменске
Топливный склад полыхает в Каменском районе после атаки беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Всего регион в ночь на 28 августа атаковали четыре беспилотника. Они спровоцировали пожар на нефтебазе в Каменском районе. Сейчас мощное возгорание тушат спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Сети появились кадры первых минут пожара на топливном хранилище. Видно, как огонь охватил несколько цистерн на территории предприятия. От них исходит густой чёрный дым.

Губернатор назвал подробности пожара на нефтебазе под Каменском после атаки БПЛА
Узнать подробнее
В Сети опубликовали кадры с первыми минутами пожара на нефтебазе в Каменске
Видео: mchs.gov.ru/видео тг канал mash / для иллюстрации

Ранее местные жители рассказали об атаке беспилотников и пожаре на топливном складе под Каменском-Шахтинским в Ростовской области.

Читайте также:
Появились кадры горящей нефтебазы в Каменске Ростовской областиВласти рассказали о состоянии воздуха в жилых районах ПролетарскаВласти Пролетарска призвали жителей надевать маски из-за горения на нефтебазе
#Виктория Прутковская#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#Нефть#Огонь#Топливо#Беспилотники#Атака БПЛА#МЧС России#Возгорание#Нефтебаза#Тушение#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростовской области засобирались на фронт, а экс-министра отправили по этапу
Вчера, 15:42
Юрист заявил, что за посты в Telegram ростовчан могут привлечь в ответственности
Вчера, 15:00
«Операция отчаяния»: почему в Ростове постоянно возникают конфликты из-за ветклиник
Вчера, 14:00
Жара до +35 градусов прогнозируется в Ростове-на-Дону 28 августа
Вчера, 18:18
Военным из Ростовской области предлагают участки в Крыму за службу
Вчера, 17:29
«Хочу ее продать»: суд показал переписку ростовчан, прокрутивших дочь через мясорубку
Вчера, 16:32