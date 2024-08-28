В Сети опубликовали кадры с первыми минутами пожара на нефтебазе под Каменском

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Всего регион в ночь на 28 августа атаковали четыре беспилотника. Они спровоцировали пожар на нефтебазе в Каменском районе. Сейчас мощное возгорание тушат спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Сети появились кадры первых минут пожара на топливном хранилище. Видно, как огонь охватил несколько цистерн на территории предприятия. От них исходит густой чёрный дым.
Ранее местные жители рассказали об атаке беспилотников и пожаре на топливном складе под Каменском-Шахтинским в Ростовской области.