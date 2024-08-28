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Published Сегодня, 07:23

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Вассерман рассказал, как защищать от беспилотников нефтебазы в Ростовской области

Вассерман рассказал, как нефтебазы в Ростовской области защитить от атак БПЛА

28 августа 2024, 07:23
Фото: 48.mchs.gov.ru
Вассерман рассказал, как защищать от беспилотников нефтебазы в Ростовской области
Политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман сообщил корреспонденту RostovGazeta, что рано или поздно, собственникам нефтебаз в Ростовской области придется потратить какие-то средства на защиту уязвимых объектов.

Из-за атаки беспилотников минувшей ночью на нефтебазе в Каменском районе начался пожар. Напомним, что это уже второй случай в Ростовской области за август. Первый пожар на складах в Пролетарске не могут полностью потушить больше недели.

«Можно ли защитить такие объекты? Можно. Например, если натянуть поверх уязвимых сооружений сетку Рабица», — отмечает Анатолий Вассерман.

К слову, об этом способе защиты депутат говорил еще в мае 2023 года. По информации сайта Neftegaz.ru, на одном из нефтезаводов Краснодарского края именно так и поступили — натянули антидроновые сетки.

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Вассерман подчеркивает, что защитные сетки, конечно же, не дадут полную гарантию.

«Но сеток Рабица хватит для начала. Потому что тогда, они, скорее всего, начнут сбрасывать напалм. Рано или поздно владельцам нефтебаз придется потратить какие-то средства, чтобы договориться с военными и установить там какие-нибудь зенитные системы. У нас таких систем немало. Если противник заявляет, что это военная цель, то она должна иметь военное прикрытие», — уверен депутат.

Однако, по словам собеседника, владельцы уязвимых объектов полагают, что страховка покроет их потери.

«До поры до времени — покроет. Но рано или поздно страховые компании окажутся вынуждены поднять взносы и страховка станет слишком накладным делом», — резюмирует политик.

Ранее RostovGazeta сообщала, что говорят жители о пожаре на топливном складе под Каменском.

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