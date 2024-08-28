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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:54

Вассерман рассказал, почему Украина целится по нефтебазам Ростовской области

Вассерман рассказал, почему Украина целится по нефтебазам Ростовской области

28 августа 2024, 06:52
Фото: 57.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Вассерман рассказал, почему Украина целится по нефтебазам Ростовской области
Украина выбирает своей целью нефтебазы Ростовской области потому, что их довольно легко поджечь, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что резервуары с топливом в Пролетарске полыхают больше недели. Минувшей ночью после атаки украинских БПЛА начался пожар на нефтебазе в Каменском районе. В огне могут находиться несколько цистерн.

«Это же террористы, поэтому куда могут, туда и бьют, а нефтебазы легко поджечь. Но, строго говоря, у них есть формальное оправдание. Мол, раз нефть используется для военных нужд, то любая нефтебаза — это военная цель. Однако фактически тут дело именно в том, что они могут это сделать», — отмечает Анатолий Вассерман.
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Ранее RostovGazeta сообщала, что минувшей ночью в донском крае уничтожили четыре беспилотных аппарата. Жители многих территорий Ростовской области проснулись от громких звуков взрывов.

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