Вассерман рассказал, почему Украина целится по нефтебазам Ростовской области

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Напомним, что резервуары с топливом в Пролетарске полыхают больше недели. Минувшей ночью после атаки украинских БПЛА начался пожар на нефтебазе в Каменском районе. В огне могут находиться несколько цистерн.
«Это же террористы, поэтому куда могут, туда и бьют, а нефтебазы легко поджечь. Но, строго говоря, у них есть формальное оправдание. Мол, раз нефть используется для военных нужд, то любая нефтебаза — это военная цель. Однако фактически тут дело именно в том, что они могут это сделать», — отмечает Анатолий Вассерман.