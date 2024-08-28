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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Видео массового побоища в Ростовской области появилось в Сети

Видео массового побоища у ресторана в Ростовской области появилось в Сети

28 августа 2024, 09:18
Фото: t.me/rostov_ondon61
Видео массового побоища в Ростовской области появилось в Сети
В Интернете опубликовали видео с массовой дракой в Ростовской области, ролик разместили в Telegram-каналах.

На видео можно разглядеть потасовку, в которой участвует большое количество человек. Это происходило в темное время суток и были слышны крики на всю улицу.

Автор сообщил, что в Красном Сулине произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Позже на место прибыли правоохранители.

Массовая драка произошла ночью у «Пятёрочки» в Ростове-на-Дону
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Видео массового побоища в Ростовской области появилось в Сети

Эту ситуацию прокомментировали в полиции и рассказали, что им поступил сигнал о нарушении общественного порядка. А причиной стал конфликт между посетителями кафе.

В УМВД добавили, что никто из участников заявления писал. Из больниц не поступало информации о пострадавших.

До этого массовая драка произошла ночью у «Пятерочки» в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростовская область#Полиция#Красный Сулин#Происшествия
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