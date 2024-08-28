Видео массового побоища у ресторана в Ростовской области появилось в Сети

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
На видео можно разглядеть потасовку, в которой участвует большое количество человек. Это происходило в темное время суток и были слышны крики на всю улицу.
Автор сообщил, что в Красном Сулине произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Позже на место прибыли правоохранители.
Эту ситуацию прокомментировали в полиции и рассказали, что им поступил сигнал о нарушении общественного порядка. А причиной стал конфликт между посетителями кафе.
В УМВД добавили, что никто из участников заявления писал. Из больниц не поступало информации о пострадавших.
До этого массовая драка произошла ночью у «Пятерочки» в Ростове-на-Дону.