Юрист Габович рассказал, почему ростовчане не могут отсудить у ветклиник деньги

Над вопросом о том, стоит ли менять клинику и ветеринара, если четвероногому другу во время лечения становится хуже, задумываются многие владельцы кошек и собак. Одни склоняются к мнению, что делать этого не стоит. Ведь прежний доктор уже в курсе ситуации, а новому придется снова вникать. Другие считают, что «второе мнение» никогда не бывает лишним.