Юрист Габович рассказал, почему ростовчане не могут отсудить у ветклиник деньги

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Лечение домашних питомцев в ветклиниках Ростова становится темой сложной и деликатной, когда лечение не помогает.
Над вопросом о том, стоит ли менять клинику и ветеринара, если четвероногому другу во время лечения становится хуже, задумываются многие владельцы кошек и собак. Одни склоняются к мнению, что делать этого не стоит. Ведь прежний доктор уже в курсе ситуации, а новому придется снова вникать. Другие считают, что «второе мнение» никогда не бывает лишним.
Стоимость лечения животных в ветклиниках Ростова обходится ростовчанам не дешево. За прием ветеринара, каждый анализ, операцию и любые медицинские манипуляции приходится платить. А что делать если лечение не помогло и питомец умер?
По словам юриста, случаи обращения в суд с претензиями к ветеринарной клинике, проводившей лечение животного, достаточно редки.
«Прежде всего потому, что никакие правовые механизмы не позволят вернуть питомца. К тому же, на практике, очень сложно доказать вину ветеринарной клиники», — отмечает Антон Габович.
Подробнее о том, с чем сталкиваются владельцы домашних животных при обращении в ветклиники Ростова — в большом материале RostovGazeta.