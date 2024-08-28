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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

Юрист Габович рассказал, почему ростовчане не могут отсудить у ветклиник деньги

Юрист Габович рассказал, почему ростовчане не могут отсудить у ветклиник деньги

28 августа 2024, 19:03
Фото: rostovgazeta.ru
Юрист Габович рассказал, почему ростовчане не могут отсудить у ветклиник деньги
Доказать в суде вину ветеринарной клиники в Ростовской области, практически невозможно, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Лечение домашних питомцев в ветклиниках Ростова становится темой сложной и деликатной, когда лечение не помогает.

Над вопросом о том, стоит ли менять клинику и ветеринара, если четвероногому другу во время лечения становится хуже, задумываются многие владельцы кошек и собак. Одни склоняются к мнению, что делать этого не стоит. Ведь прежний доктор уже в курсе ситуации, а новому придется снова вникать. Другие считают, что «второе мнение» никогда не бывает лишним.

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Стоимость лечения животных в ветклиниках Ростова обходится ростовчанам не дешево. За прием ветеринара, каждый анализ, операцию и любые медицинские манипуляции приходится платить. А что делать если лечение не помогло и питомец умер?

По словам юриста, случаи обращения в суд с претензиями к ветеринарной клинике, проводившей лечение животного, достаточно редки.

«Прежде всего потому, что никакие правовые механизмы не позволят вернуть питомца. К тому же, на практике, очень сложно доказать вину ветеринарной клиники», — отмечает Антон Габович.

Подробнее о том, с чем сталкиваются владельцы домашних животных при обращении в ветклиники Ростова — в большом материале RostovGazeta.

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