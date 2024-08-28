Завтрак за 7 рублей, обед — за 9: как хотят кормить школьников в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В начале прошлого учебного года RostovGazeta сообщала о том, что в 2023–2024 году школьное питание бесплатно предоставляется всем учащимся начальной школы. Также, право на питание за счет бюджета имеют и учащиеся постарше. Такую льготу получают сироты, инвалиды, дети из малообеспеченных и многодетных семей и многие другие.
Уточнялось, что информацию о возможности получения бесплатного питания можно выяснить у администрации школы, в которой учится ребенок. В этом случае о ситуации в семье следовало сообщить классному руководителю и подать заявление на получение льготы.
Какова будет стоимость порции бесплатного питания в донских школах в новом учебном году на момент публикации выяснить не удалось — эта информация отсутствует в открытом доступе. Однако изучить ситуацию можно по сведениям из госзакупок.
В частности, по информации «СПАРК-Маркетинг», стоимость одной порции завтрака для школьников 1-4 классов Грушевской средней школы Ростовской области составит 35,72 рубля. Самое дорогое питание, стоимостью 71,03 рубля за порцию, будет предоставлено школьникам 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья. А вот стоимость порции питания для младшеклассников Старочеркасской школы и того меньше — 35,52 рубля.
Победителем госзакупок стала индивидуальный предприниматель из Ростова Елена Одежная.
По данным сервиса проверки контрагентов RusProfile, за плечами индивидуального предпринимателя в роли ответчика завершено 16 арбитражных дел на сумму 1,5 миллиона рублей. Из них проиграно 81%, а частично проиграно — 19%.
По данным информационной системы «СПАРК-Маркетинг», в 2024 году Елена Одежная заключила 27 контрактов на сумму более 24,1 миллиона рублей. В лидерах заказов по объему средств — Азовский многопрофильный техникум, Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум и Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса. Заключены контракты и со школами. В Аксайском районе это Грушевская, Мишкинская, Ленинская, Старочеркасская школы и средняя школа № 1 в ст. Ольгинской. А также Багаевские школы № 1 и №3 и Новобатайская школа № 9.
«СПАРК-Маркетинг» зафиксировал, что индивидуальный предприниматель демпингует на значительном объеме лотов. У многих контрактов экономия превышает 25%.
Донской депутат Ирина Полякова в беседе с корреспондентом RostovGazeta не исключает, что цена на завтрак чуть более 35 рублей за порцию складывается благодаря большим объемам. Однако, по мнению собеседницы, хорошо бы было посмотреть, что на эти деньги предлагается школьникам.
«Возможно, приготовление таких завтраков смогут взять на вооружение и простые дончане, чтобы экономить свой бюджет», — поясняет Полякова.
При этом депутат напоминает случай в одной из школ Ростовской области.
«Когда по жалобам родителей мы пришли в школу, то не могли понять, что лежит в тарелке — каша или не каша, говядина или рога и копыта», — отмечает депутат.
Собеседница делится мнением, что насколько добросовестно поставщики горячего питания выполняют взятые на себя обязательства — это большой вопрос.
Тем не менее оказалось, что накормить ребенка горячим завтраком в школе можно и за меньшие деньги — за 6,8 рубля за порцию.
По данным «СПАРК-Маркетинга», в августе 2023 года индивидуальный предприниматель из Ростова Георгий Пирцхалаишвили заключил контракт на поставку горячего питания ученикам школы № 1 в станице Ольгинской Аксайского района. Общая стоимость контракта составила более 3,7 миллиона рублей. В частности, предприниматель взял на себя обязательства поставлять младшеклассникам завтрак за 67,1 рубля за порцию, и обед, стоимостью 91,1 рубля. Однако 10 июля 2024 года этот контракт был расторгнут по соглашению сторон.
Новая публикация о выборе подрядчика для организации бесплатного горячего питания ученикам школы № 1 в станице Ольгинской появилась 23 июля 2024 года. Победителем госконтракта, стоимостью более 343,8 тысячи рублей, стала все та же Елена Одежная.
Бизнес-вумен взяла на себя обязательства организовать завтрак для учеников 1-4 классов по 6,8 рубля за порцию и обед — за 9,09 рубля за порцию.
Этот контракт система «СПАРК-Маркетинг» отметила индикаторами. Часть документов оказалась недоступной для поиска. А снижение цены победителем превысило 25%. «Спарк-Маркетинг» предупреждает, что разница между начальной ценой и стоимостью заключения госконтракта значительна.
«Понятно, что при госзакупках поставщики демпингуют, чтобы получить госконтракт. Но цены не должны снижаться до абсурдных. Существуют государственные нормы. Видимо, общественность и родители тоже должны контролировать, чтобы понимать, чем кормят их детей», — делится мнением председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.
Для сравнения, стоимость порции бесплатного горячего завтрака для младшеклассников в средней школе № 7 в поселке Реконструктор Аксайского района, по данным госзакупки, составляет 71,7 рубля. Победителем этого контракта, общей суммой более 1,3 миллиона рублей, стал индивидуальный предприниматель из Краснодарского края Данила Мозговой.
«СПАРК-Маркетинг» уточняет, что в 2024 году предприниматель впервые участвовал в госзакупках. Его первым госконтрактом стало оказание услуг по организации питания во время отдыха детей на летних каникулах при школьном лагере школы № 7 в поселке Реконструктор. А вторым — поставка питания школьникам в новом учебном году.
Заключение этих контрактов «СПАРК-Маркетинг» отметил практически одинаковыми индикаторами. Часть документов оказалась недоступной для поиска. Торги проходили без снижения цены. А на закупке, организованной конкурентным способом, индивидуальный предприниматель оказался единственным участником.
По мнению депутата Натальи Оськиной, в школах Ростова вопрос питания сегодня налаживается. К сентябрю идет переформатирование и переоборудование многих комбинатов, поставляющих еду в средние образовательные учреждения города. И только в редких школах еще остаются полноценные кухни, где повара самостоятельно готовят еду.
«Могу сказать и со слов родителей, которые ко мне обращались, и из своего опыта — а мой ребенок учится в школе Ростова, что там, где школа самостоятельно готовит завтраки и обеды для школьников, еда более вкусная и полноценная. А там, где этим занимаются комбинаты, нередко вместо молока детям могут дать молочный продукт. Вместо творога — творожный продукт, а вместо масла — спред. Поэтому все родители заинтересованы вернуть в школы полноценные столовые, где повара сами готовят еду. Чтобы питание наших детей стало полноценным. Таким, как это было в годы СССР», — констатирует Оськина.
Собеседница добавляет, что вопрос о стоимости порций для школьников Ростова в новом учебном году еще не решен.
«Его должны были рассмотреть на августовском заседании Думы. Но этот вопрос перенесли на заседание в октябре», — резюмирует депутат.
Напомним, что в прошлом году RostovGazeta выясняла, как кормят учеников донских школ.