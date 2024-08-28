Завтрак за 7 рублей, обед — за 9: как хотят кормить школьников в Ростовской области

По данным информационной системы «СПАРК-Маркетинг», в 2024 году Елена Одежная заключила 27 контрактов на сумму более 24,1 миллиона рублей. В лидерах заказов по объему средств — Азовский многопрофильный техникум, Ростовский-на-Дону железнодорожный техникум и Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса. Заключены контракты и со школами. В Аксайском районе это Грушевская, Мишкинская, Ленинская, Старочеркасская школы и средняя школа № 1 в ст. Ольгинской. А также Багаевские школы № 1 и №3 и Новобатайская школа № 9.