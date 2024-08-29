Александр Ищенко: «Первички» организуют каждодневную работу «Единой России»

— Мы советуемся с нашими «первичками» о том, какие дополнительные решения могут быть приняты на местном, областном и федеральном уровне, чтобы помочь семьям с малолетними детьми, многодетным семьям, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 2024 год — это Год семьи, и очевидно, что вся основная работа и партии, и ее представителей в органах законодательной власти сосредоточены вокруг задач, которые направлены на поддержку семей, — подчеркнул Александр Ищенко.