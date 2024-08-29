Александр Ищенко: «Первички» организуют каждодневную работу «Единой России»

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Его приурочили к Году семьи, объявленному Президентом, и той работе в интересах семей, которую проводят активисты «первичек», поскольку именно они больше всего приближены к людям.
Форум собрал активистов, среди которых были представители первичных партийных ячеек, секретари местных отделений «Единой России», депутаты. Секретарь Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что здесь собрались лучшие из лучших, именно те, кто организует ежедневную работу партии.
— 2024 год в «Единой России» — это год первичных организаций. Наши первичные отделения действуют на территории каждого города, района и поселения, представлены в микрорайонах крупных городов. Именно они организуют каждодневную работу партии, общаются с людьми и решают самые разные проблемы. От частных ситуаций с которыми сталкиваются наши избиратели, до масштабных задач, связанных с реализацией народной программы «Единой России». Что такое «первички»? Это самые активные люди в партии «Единая Россия», — пояснил Александр Ищенко.
В первой части форума определили задачи для партийных первичных отделений. Затем объявили несколько новых значимых инициатив в адрес областного парламента от первичных отделений в интересах семей, а после вручили гранты на реализацию лучших проектов, инициированных партийными «первичками» «Единой России».
В числе инициатив — продление программы регионального материнского капитала до 2030 года, юридическая помощь и путевки в оздоровительные лагеря для многодетных семей независимо от их дохода и другие. Озвученные предложения будут рассмотрены депутатами областного Законодательного Собрания для воплощения в конкретные решения, заявили на форуме.
— Мы советуемся с нашими «первичками» о том, какие дополнительные решения могут быть приняты на местном, областном и федеральном уровне, чтобы помочь семьям с малолетними детьми, многодетным семьям, семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 2024 год — это Год семьи, и очевидно, что вся основная работа и партии, и ее представителей в органах законодательной власти сосредоточены вокруг задач, которые направлены на поддержку семей, — подчеркнул Александр Ищенко.
Гранты, врученные на форуме, касались локальных проектов в станицах, микрорайонах и учреждениях. Например, секретарь первичной организации партии «Единая Россия» города Таганрога Эльвира Иванкович выступила с проектом «Ателье добрых дел».
— Мы занимаемся общественной работой с 2022 года. Выполняем заявки, которые приходят от участников СВО, оказываем гуманитарную помощь, делаем маскировочные сети, шьем одежду и носилки, все это доставляем на передовую нашим ребятам. Сейчас возникла необходимость в расширении ателье по пошиву специальной одежды и нам нужно несколько промышленных швейных машинок, чтобы расширить свое производство, — поделилась Эльвира Иванкович.
Также грант получил проект по установке арт-объекта «Лебединая верность» в парке поселка Персиановский Октябрьского района, который, по словам секретаря первичной организации Натальи Злобиной, будет наглядно символизировать семью и станет точкой притяжения для семейных пар. Удостоилась гранта идея обустройство уголка для семейного чтения в хуторской библиотеке Милютинского района и другие проекты.
Добавим, что в ходе подготовки к Форуму по всей области проводились собрания в первичных отделениях, на которых обсуждались задачи реализации народной программы «Единой России». Практической частью таких встреч стали содержательные мероприятия для семей: творческие мастер-классы, просветительские лекции и спортивные эстафеты.