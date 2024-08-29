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Археологи нашли могильники XIV века на территории древнего Азова

Археологи нашли могильники XIV века на территории древнего Азова

29 августа 2024, 08:26
Фото: Отдел археологии Азовского музея-заповедника
Археологи нашли могильники XIV века на территории древнего Азова
Археологи Ростова обнаружили захоронения мусульман и язычников не территории одного поселения в хуторе Задонье Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на археолога Дмитрия Зенюка.

Находки обнаружили во время раскопок, проводимых в рамках газификации хутора. В XIV веке там находился город Азак, принадлежавший Золотой Орде. Как правило, монголо-татары хоронили родных по мусульманскому обряду: головой на запад, лицом к Мекке (прим. — город в Саудовской Аравии). В данном случае он расположен на юге по отношению к Азову. К удивлению археологов ничего подобного прежние обитатели хутора Задонья не соблюдали.

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Только первое погребение оказалось классическим, остальные — практически все разные. Останки находили лежащими на боку и головой в другую сторону. По мнению специалистов, это говорит о том, что умершие были язычниками. В одной из могил обнаружили две монетки, по которым и определили период — XIV век. Хотя среди 11 нашлись два, датированные XVIII веком.

Археологи нашли могильники XIV века на территории древнего Азова
Видео: Отдел археологии Азовского музея-заповедника

Дмитрий Зенюк уверен, что Золотая Орда была очень веротерпима и многонациональна. В древнем Азаке и его окрестностях жили и мусульмане, и христиане.

Исторически Задонье был отдельным островом. От Азова его отделял Дон. При этом поселение является частью Азовской крепости. В XVIII веке там находилась Петровская крепость.

В начале августа в Ростове раскопали древний некрополь с остатками имущества местного купца Максимова. Их нашли накануне строительства бизнес-центра на улице Береговой, 23А.

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