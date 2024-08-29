Археологи нашли могильники XIV века на территории древнего Азова

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Находки обнаружили во время раскопок, проводимых в рамках газификации хутора. В XIV веке там находился город Азак, принадлежавший Золотой Орде. Как правило, монголо-татары хоронили родных по мусульманскому обряду: головой на запад, лицом к Мекке (прим. — город в Саудовской Аравии). В данном случае он расположен на юге по отношению к Азову. К удивлению археологов ничего подобного прежние обитатели хутора Задонья не соблюдали.
Только первое погребение оказалось классическим, остальные — практически все разные. Останки находили лежащими на боку и головой в другую сторону. По мнению специалистов, это говорит о том, что умершие были язычниками. В одной из могил обнаружили две монетки, по которым и определили период — XIV век. Хотя среди 11 нашлись два, датированные XVIII веком.
Дмитрий Зенюк уверен, что Золотая Орда была очень веротерпима и многонациональна. В древнем Азаке и его окрестностях жили и мусульмане, и христиане.
Исторически Задонье был отдельным островом. От Азова его отделял Дон. При этом поселение является частью Азовской крепости. В XVIII веке там находилась Петровская крепость.
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