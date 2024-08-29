Археологи нашли могильники XIV века на территории древнего Азова

Только первое погребение оказалось классическим, остальные — практически все разные. Останки находили лежащими на боку и головой в другую сторону. По мнению специалистов, это говорит о том, что умершие были язычниками. В одной из могил обнаружили две монетки, по которым и определили период — XIV век. Хотя среди 11 нашлись два, датированные XVIII веком.