Бизнес в Ростовской области хочет самостоятельно бороться с БПЛА

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
У компаний в регионе существует две основные сложности, связанные с защитой от дронов. Во-первых, многие из них не владеют знаниями о том, как самостоятельно обеспечивать свою безопасность от этих устройств.
Во-вторых, возникает вопрос о необходимости охраны не только самих компаний, но и прилегающих территорий.
По информации «РБК Ростов», компании хотят получить разрешения для установки средств РЭБ. Тем не менее, существуют определенные угрозы. Например, использование средств радиоэлектронной борьбы в промышленных зонах может создавать помехи для авиационных приборов, радиокоммуникации или даже нарушать работу мобильной связи в соседних домах.
Даже если власти согласятся предоставить соответствующее разрешение, необходимо установить устройство для усиления сигнала мобильной связи на ближайшем многоквартирном здании, находящемся в радиусе действия радиоэлектронных барьеров.
Ранее губернатор назвал подробности пожара на нефтебазе под Каменском после атаки БПЛА.