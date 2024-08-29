rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Бизнес в Ростовской области хочет самостоятельно бороться с БПЛА

Бизнес в Ростовской области хочет самостоятельно бороться с БПЛА

29 августа 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
Бизнес в Ростовской области хочет самостоятельно бороться с БПЛА
Компании в Ростовской области попросили предоставить им рекомендации для защиты своих территорий от беспилотников, сообщают СМИ.

У компаний в регионе существует две основные сложности, связанные с защитой от дронов. Во-первых, многие из них не владеют знаниями о том, как самостоятельно обеспечивать свою безопасность от этих устройств.

Во-вторых, возникает вопрос о необходимости охраны не только самих компаний, но и прилегающих территорий.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о взрывах в небе и следах от работы ПВО
Узнать подробнее

По информации «РБК Ростов», компании хотят получить разрешения для установки средств РЭБ. Тем не менее, существуют определенные угрозы. Например, использование средств радиоэлектронной борьбы в промышленных зонах может создавать помехи для авиационных приборов, радиокоммуникации или даже нарушать работу мобильной связи в соседних домах.

Даже если власти согласятся предоставить соответствующее разрешение, необходимо установить устройство для усиления сигнала мобильной связи на ближайшем многоквартирном здании, находящемся в радиусе действия радиоэлектронных барьеров.

Ранее губернатор назвал подробности пожара на нефтебазе под Каменском после атаки БПЛА.

Читайте также:
Окна могло выбить в Каменском районе после атаки беспилотников на нефтебазуНефтебаза загорелась в Ростовской области после атаки беспилотниковНад Ростовской областью сбили четыре беспилотника
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#БПЛА#Компании#Безопасность#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области полыхает нефть и дорожает картошка
Вчера, 17:34
Юрист Габович рассказал, почему ростовчане не могут отсудить у ветклиник деньги
Вчера, 19:03
Природный пожар в Ростовской области охватил 25 гектаров у хутора
Вчера, 18:35
В Ростове-на-Дону резко сократилось число дешевых квартир в новостройках
Вчера, 17:54
Появилось видео крупного пожара в Ростовской области
Вчера, 17:30
Завтрак за 7 рублей, обед — за 9: как хотят кормить школьников в Ростовской области
Вчера, 13:03