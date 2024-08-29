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Posted 29 августа, 13:28

Published 29 августа, 13:28

Modified 29 августа, 13:29

Updated 29 августа, 13:29

Букеты подорожали до 3 тысяч рублей в Ростове перед 1 Сентября

Букеты подорожали до 3 тысяч рублей в Ростове перед 1 Сентября

29 августа 2024, 13:28
Фото: 1MI. Букеты подорожали до 3 тысяч рублей в Ростове перед 1 Сентября
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Эксклюзив
Жители Ростова предпочитают букеты из роз и хризантем для подарка учителю на День знаний, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Чек Индекс».

В Ростове и области средний чек на покупку букета цветов сейчас составляет 2 730 рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее. Спрос на букеты вырос за год на 5%.

Аналитики отмечают, что самые популярные букеты у ростовчан в День знаний — это розы и хризантемы.

«На фоне общего повышательного тренда по ценнику школьных товаров этим летом, в тратах на цветы многие уже не экономят», — заключают эксперты «Чек Индекс».

В целом по стране букеты подорожали на 15% и стоят в среднем 2 691 рубль. Покупки цветов выросли в России на 4% за год.

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Ранее стало известно, что в школах в Ростовской области линейки перенесли с 1 сентября на 2 сентября. Дело в том, что первое число сентября выпадает на выходной день — воскресенье.

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