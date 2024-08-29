Букеты подорожали до 3 тысяч рублей в Ростове перед 1 Сентября

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Ростове и области средний чек на покупку букета цветов сейчас составляет 2 730 рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее. Спрос на букеты вырос за год на 5%.
Аналитики отмечают, что самые популярные букеты у ростовчан в День знаний — это розы и хризантемы.
«На фоне общего повышательного тренда по ценнику школьных товаров этим летом, в тратах на цветы многие уже не экономят», — заключают эксперты «Чек Индекс».
В целом по стране букеты подорожали на 15% и стоят в среднем 2 691 рубль. Покупки цветов выросли в России на 4% за год.
Ранее стало известно, что в школах в Ростовской области линейки перенесли с 1 сентября на 2 сентября. Дело в том, что первое число сентября выпадает на выходной день — воскресенье.