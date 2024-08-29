Дачников Ростова лишили автобуса из-за острого дефицита водителей

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Собеседник рассказывает, что маршрут автобуса № 105А был очень востребован у пожилых людей, пенсионеров и ветеранов Ростовской области. Когда его убрали, большинство дачников лишились возможности попасть на свои участки в Мясниковском районе.
По словам представителя общественной организации, там огромные территории, где расположено несколько СНТ. Теперь идти под палящим солнцем людям приходится 15-20 минут. А такой путь по силам далеко не каждому. Тем более, что назад приходится возвращаться тем же маршрутом, а еще и с ведрами, наполненными яблоками, сливами и грушами.
«Хорошие дороги и остановки для этого автобуса сделали весной — мы боролись за это. И только появилась инфраструктура, как с июля автобус убрали», — отмечает Владислав Махмудов.
Спикер рассказывает, что лично обратился в соответствующую инстанцию с требованием разобраться в ситуации. Однако, по словам собеседника, в ответ поступила отписка.
«Устно мне сообщили, что не хватает водителей. А в официальном ответе указано, что автобус убрали в связи с окончанием срока свидетельства об осуществлении перевозок. И что новый конкурс проведут в сентябре. Но знаете, отношение чиновников к людям удивляет. Я подробно описал суть проблемы, а мне прислали столь странный ответ», — делится мнением эксперт.
Подробнее о том, с какими проблемами сталкиваются жители СНТ — в большом материале RostovGazeta.