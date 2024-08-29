Дачников Ростова лишили автобуса из-за острого дефицита водителей

По словам представителя общественной организации, там огромные территории, где расположено несколько СНТ. Теперь идти под палящим солнцем людям приходится 15-20 минут. А такой путь по силам далеко не каждому. Тем более, что назад приходится возвращаться тем же маршрутом, а еще и с ведрами, наполненными яблоками, сливами и грушами.