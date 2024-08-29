rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Как в Ростовской области отменяют автобусы из-за нехватки водителей

Дачников Ростова лишили автобуса из-за острого дефицита водителей

29 августа 2024, 15:05
Фото: rostovgazeta.ru
Как в Ростовской области отменяют автобусы из-за нехватки водителей
Автобус № 105А порядка 30 лет возил пассажиров из Ростова до садов «Строитель» в Мясниковском районе. Но с июля этого года автобус внезапно прекратил работу, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Собеседник рассказывает, что маршрут автобуса № 105А был очень востребован у пожилых людей, пенсионеров и ветеранов Ростовской области. Когда его убрали, большинство дачников лишились возможности попасть на свои участки в Мясниковском районе.

По словам представителя общественной организации, там огромные территории, где расположено несколько СНТ. Теперь идти под палящим солнцем людям приходится 15-20 минут. А такой путь по силам далеко не каждому. Тем более, что назад приходится возвращаться тем же маршрутом, а еще и с ведрами, наполненными яблоками, сливами и грушами.

«Хорошие дороги и остановки для этого автобуса сделали весной — мы боролись за это. И только появилась инфраструктура, как с июля автобус убрали», — отмечает Владислав Махмудов.
В Ростовской области сократили маршруты автобусов из-за нехватки топлива
Узнать подробнее

Спикер рассказывает, что лично обратился в соответствующую инстанцию с требованием разобраться в ситуации. Однако, по словам собеседника, в ответ поступила отписка.

«Устно мне сообщили, что не хватает водителей. А в официальном ответе указано, что автобус убрали в связи с окончанием срока свидетельства об осуществлении перевозок. И что новый конкурс проведут в сентябре. Но знаете, отношение чиновников к людям удивляет. Я подробно описал суть проблемы, а мне прислали столь странный ответ», — делится мнением эксперт.

Подробнее о том, с какими проблемами сталкиваются жители СНТ — в большом материале RostovGazeta.

«Нас попросту бросили»: как жителей СНТ в Ростове в зиму решили оставить без тепла
Узнать подробнее
Читайте также:
Водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-ДонуПроблема с нехваткой водителей автобусов в Ростовской области стала острее«Транспортный коллапс»: почему водители не хотят работать на автобусах в Ростове
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Общественный транспорт#Транспорт#Перевозки#Мясниковский район#Остановки#Водители#Ростов#Инфраструктура#Пенсионеры#Нехватка водителей#Дачники
Подпишитесь
В Ростовской области боятся секретной инфекции и гремят взрывы на нефтебазе
Сегодня, 15:02
Ростовчанка Аллегрова стала самой дорогой певицей в России. Сколько стоит ее концерт?
Сегодня, 15:10
Под Каменском больше 30 часов полыхает топливный склад. Что сейчас там происходит?
Сегодня, 13:41
Сгорел буквально за минуту: машина каршеринга вспыхнула в центре Ростова
Сегодня, 14:26
Букеты подорожали до 3 тысяч рублей в Ростове перед 1 Сентября
Сегодня, 13:28