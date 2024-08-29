Денежный оборот ростовских кафе и ресторанов снизился более чем на 30%

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
В первые шесть месяцев этого года оборот общепита в регионе достиг 32,7 миллиарда рублей. Это на 31,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тогда рестораны и кафе имели оборот в 41 миллиард рублей.
Отмечается, что всего в Ростовской области насчитывается 6,6 тысячи объектов общественного питания.
Ранее сообщалось, что фастфуд в Ростовской области подорожал на 66%. Средняя цена на бургер в регионе составляет 298 рублей. Пять лет назад он стоил в среднем 179 рублей.