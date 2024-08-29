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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Денежный оборот ростовских кафе и ресторанов снизился более чем на 30%

Денежный оборот ростовских кафе и ресторанов снизился более чем на 30%

29 августа 2024, 16:22
Фото: rostovgazeta.ru
Денежный оборот ростовских кафе и ресторанов снизился более чем на 30%
Оборот точек общественного питания в Ростовской области в первом полугодии 2024 года сократился на 31,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года, следует из отчёта о состоянии и развитии потребительского рынка региона.

В первые шесть месяцев этого года оборот общепита в регионе достиг 32,7 миллиарда рублей. Это на 31,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тогда рестораны и кафе имели оборот в 41 миллиард рублей.

Отмечается, что всего в Ростовской области насчитывается 6,6 тысячи объектов общественного питания.

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Ранее сообщалось, что фастфуд в Ростовской области подорожал на 66%. Средняя цена на бургер в регионе составляет 298 рублей. Пять лет назад он стоил в среднем 179 рублей.

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