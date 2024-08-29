Депутат из Ростовской области отправился в зону СВО

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Однако он не стал уточнять, в каком статусе поехал — участником, просто повидать бойцов или доставить гуманитарную помощь.
«Все необходимые процедуры пройдены. Отбыл в зону СВО. Однако моя команда продолжает работу», — говорится в заявлении.
Парламентарий добавил, что приемная в Каменске-Шахтинском начнет работу в понедельник, 2 сентября.
Ранее депутат Андрей Курносов рассказал о своем решении присоединиться к СВО в качестве добровольца. Он сообщал, что у него есть необходимая подготовка — это служба в погранвойсках КГБ СССР.
Также появилась информация, что ростовчане стали чаще уходить на СВО после событий в Курской области.