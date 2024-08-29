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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Депутат из Ростовской области отправился в зону СВО

Депутат из Ростовской области отправился в зону СВО

29 августа 2024, 10:35
Фото: t.me/kurnosov_andrey
Депутат из Ростовской области отправился в зону СВО
Депутат Заксобрания Ростовской области Андрей Курносов уехал в зону спецоперации, сообщил он в Telegram.

Однако он не стал уточнять, в каком статусе поехал — участником, просто повидать бойцов или доставить гуманитарную помощь.

«Все необходимые процедуры пройдены. Отбыл в зону СВО. Однако моя команда продолжает работу», — говорится в заявлении.

Парламентарий добавил, что приемная в Каменске-Шахтинском начнет работу в понедельник, 2 сентября.

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Ранее депутат Андрей Курносов рассказал о своем решении присоединиться к СВО в качестве добровольца. Он сообщал, что у него есть необходимая подготовка — это служба в погранвойсках КГБ СССР.

Также появилась информация, что ростовчане стали чаще уходить на СВО после событий в Курской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Депутат
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