rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Детские сады Ростовской области начали закрываться из-за вирусной инфекции

Детские сады Ростовской области начали закрываться из-за вирусной инфекции

29 августа 2024, 08:14
Фото: Pxhere
Детские сады Ростовской области начали закрываться из-за вирусной инфекции
В Ростовской области закрыли первый детсад из-за распространения вирусного инфекционного заболевания, сообщает глава горадминистрации Волгодонска Юрий Мариненко.

В Волгодонске временно приостановили работу детского сада «Кораблик», так как у малышей выявили вирусную инфекцию. Сейчас в учреждении начнут проводить профилактические мероприятия, направленные на дезинфекцию всех помещений. Для обработки будут использовать спецсредства, которые в будущем не навредят дошкольникам.

Названы школы Ростова-на-Дону, попавшие в рейтинг лучших в стране
Узнать подробнее

Мариненко отметил, что вирус особенно активен летом. Родителям также необходимо проводить профилактику самостоятельно. Следить за соблюдением гигиены, своевременно обращаться в больницу и не водить детей с признаками заболевания в людные места.

Ранее стало известно, что детей в школах и садах Ростовской области кормили некачественными продуктами. Подробнее о нарушениях в материале RostovGazeta.

Читайте также:
В Волгодонске детский сад скрывал массовые отравления детейВ больницу Ростова-на-Дону попал новорожденный без кожиПрокуратура проверит детсад в Ростовской области, скрывший отравление детей
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Больница#Волгодонск#Детский сад#Инфекция#Заболевание#Вирусные заболевания#Вирус#Малыш
Подпишитесь
В Ростовской области полыхает нефть и дорожает картошка
Вчера, 17:34
Юрист Габович рассказал, почему ростовчане не могут отсудить у ветклиник деньги
Вчера, 19:03
Природный пожар в Ростовской области охватил 25 гектаров у хутора
Вчера, 18:35
В Ростове-на-Дону резко сократилось число дешевых квартир в новостройках
Вчера, 17:54
Появилось видео крупного пожара в Ростовской области
Вчера, 17:30
Завтрак за 7 рублей, обед — за 9: как хотят кормить школьников в Ростовской области
Вчера, 13:03