Детские сады Ростовской области начали закрываться из-за вирусной инфекции

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
В Волгодонске временно приостановили работу детского сада «Кораблик», так как у малышей выявили вирусную инфекцию. Сейчас в учреждении начнут проводить профилактические мероприятия, направленные на дезинфекцию всех помещений. Для обработки будут использовать спецсредства, которые в будущем не навредят дошкольникам.
Мариненко отметил, что вирус особенно активен летом. Родителям также необходимо проводить профилактику самостоятельно. Следить за соблюдением гигиены, своевременно обращаться в больницу и не водить детей с признаками заболевания в людные места.
Ранее стало известно, что детей в школах и садах Ростовской области кормили некачественными продуктами. Подробнее о нарушениях в материале RostovGazeta.