Детские сады Ростовской области начали закрываться из-за вирусной инфекции

В Волгодонске временно приостановили работу детского сада «Кораблик», так как у малышей выявили вирусную инфекцию. Сейчас в учреждении начнут проводить профилактические мероприятия, направленные на дезинфекцию всех помещений. Для обработки будут использовать спецсредства, которые в будущем не навредят дошкольникам.