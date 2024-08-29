Два заключенных обгорели в колонии в Ростове-на-Дону во время пожара

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По информации издания, происшествие случилось 28 августа в колонии на улице Тоннельной. Говорится, что на производственном объекте начался пожар на площади 10 квадратных метров.
«Двое осужденных получили ожоги рук и ног. Их доставили в больницу в Ростове», — сказано в сообщении.
Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать. В данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
Ранее площадь пожара под Ростовом-на-Дону выросла до 1 тысячи квадратных метров.