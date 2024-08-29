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Два заключенных обгорели в колонии в Ростове-на-Дону во время пожара

Два заключенных обгорели в колонии в Ростове-на-Дону во время пожара

29 августа 2024, 05:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во время пожара в колонии №2 пострадали два человека, сообщает Donnews.

По информации издания, происшествие случилось 28 августа в колонии на улице Тоннельной. Говорится, что на производственном объекте начался пожар на площади 10 квадратных метров.

«Двое осужденных получили ожоги рук и ног. Их доставили в больницу в Ростове», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать. В данный момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

Ранее площадь пожара под Ростовом-на-Дону выросла до 1 тысячи квадратных метров.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Колония#Происшествия
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