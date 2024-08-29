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Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

Авария произошла в Неклиновском районе

Две фуры столкнулись на трассе в Ростовской области

29 августа 2024, 16:47
Фото: для иллюстрации / 1MI
Авария произошла в Неклиновском районе
Авария произошла в Неклиновском районе, сообщает со ссылкой на очевидцев Telegram-канал " Подслушано в Ростове-на-Дону».

Происшествие произошло на трассе недалеко от села Самбек. По предварительным данным, два грузовика ударились в лобовом столкновении. Одну из фур развернуло в сторону обочины. Машины значительно пострадали.

О состоянии водителей большегрузов ничего не известно. В управлении ГИБДД по Ростовской области подробностями происшествия не делились.

Информация уточняется.

Авария произошла в Неклиновском районе
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Это Ростов»

Ранее в Ростове-на-Дону двух подростков увезли на скорой после ДТП с мотоциклом. Легковой автомобиль сбил мотоцикл, на котором ехали два несовершеннолетних.

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