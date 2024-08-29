Две фуры столкнулись на трассе в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Происшествие произошло на трассе недалеко от села Самбек. По предварительным данным, два грузовика ударились в лобовом столкновении. Одну из фур развернуло в сторону обочины. Машины значительно пострадали.
О состоянии водителей большегрузов ничего не известно. В управлении ГИБДД по Ростовской области подробностями происшествия не делились.
Информация уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону двух подростков увезли на скорой после ДТП с мотоциклом. Легковой автомобиль сбил мотоцикл, на котором ехали два несовершеннолетних.