Две зарплаты за кота: как выглядят самые дорогие питомцы в Ростовской области

Posted 29 августа, 07:56
Published 29 августа, 07:56
Modified 29 августа, 07:58
Updated 29 августа, 07:58
Стоит он 100 тысяч рублей и продается в Новочеркасске. Но владелец решил не оставлять какого-либо описания.
«Продам кота», — единственное, что написано в объявлении. Зато есть фотография питомца, и судя по ней, за такую цену продаются коты ориентальной породы.
Учитывая средний размер заработной платы в Ростовской области, по данным Росстата в мае он составил 61715 рубля, за такого кота придется отдать почти две зарплаты.
За 85 тысяч рублей в Ростове-на-Дону можно купить кота с расцветкой, как у тигра. Его зовут Лева и он очень ласковый.
Добавим, что порода называется Тойгер, котики по окрасу и грации движений напоминают диких предков.
В Ростове-на-Дону продается котенок породы Бурма. Стоит он 80 тысяч рублей.
«Котик шоколадногo окраса, будет готов к переезду в свою семью вo второй половине сентября. Питание мясной микc», — говорится в объявлении.
Отмечается, что подобные малыши переезжают в возрасте не менее 3,5 месяца. Поэтому пока его взять к себе не получится.
В Ростове можно приобрести котят породы Мейн-кун, стоимость каждого составляет 60 тысяч рублей.
«Вce тpoe мальчики, крупные, очень ручныe, общительные, как и все дети, любопытныe и бесстрашныe. Все в шикарном яркo-красном окраce», — говорится в объявлении.
Отмечается, что питомцев передадут с полным комплектом документов.
За 55 тысяч рублей можно стать владельцем Шотландского вислоухого кота, который появился от титулованныx клубных родителей.
«Мальчик c отличными породными данными, спокойный, ласковый, растет в любви и ласкe. Без дефектов, изумрудные большие глазa. Сделаны вce прививки. Ветпаспорт, метрика или родословная», — написал владелец.
Он добавил, что его можно прибрести, как домашнего питомца или для разведения.
Ранее житель Ростова-на-Дону показал белого кота за миллион.