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Posted 29 августа, 07:56

Published 29 августа, 07:56

Modified 29 августа, 07:58

Updated 29 августа, 07:58

Коты в Ростовской области подорожали до 100 тысяч рублей

Две зарплаты за кота: как выглядят самые дорогие питомцы в Ростовской области

29 августа 2024, 07:56
Фото: 1MI. Коты в Ростовской области подорожали до 100 тысяч рублей

Кошки в Ростовской области подорожали до 100 тысяч рублей

В Ростовской области есть более 2,7 тысячи объявлений о продаже котов. Некоторые ростовчане отдают животных просто в хорошие руки, а другие просят 100 тысяч рублей.

Самый дорогой кот

Стоит он 100 тысяч рублей и продается в Новочеркасске. Но владелец решил не оставлять какого-либо описания.

«Продам кота», — единственное, что написано в объявлении. Зато есть фотография питомца, и судя по ней, за такую цену продаются коты ориентальной породы.

Учитывая средний размер заработной платы в Ростовской области, по данным Росстата в мае он составил 61715 рубля, за такого кота придется отдать почти две зарплаты.

Тигровая расцветка

За 85 тысяч рублей в Ростове-на-Дону можно купить кота с расцветкой, как у тигра. Его зовут Лева и он очень ласковый.

Добавим, что порода называется Тойгер, котики по окрасу и грации движений напоминают диких предков.

Шоколадный окрас

В Ростове-на-Дону продается котенок породы Бурма. Стоит он 80 тысяч рублей.

«Котик шоколадногo окраса, будет готов к переезду в свою семью вo второй половине сентября. Питание мясной микc», — говорится в объявлении.

Отмечается, что подобные малыши переезжают в возрасте не менее 3,5 месяца. Поэтому пока его взять к себе не получится.

Мейн-кун

В Ростове можно приобрести котят породы Мейн-кун, стоимость каждого составляет 60 тысяч рублей.

«Вce тpoe мальчики, крупные, очень ручныe, общительные, как и все дети, любопытныe и бесстрашныe. Все в шикарном яркo-красном окраce», — говорится в объявлении.

Отмечается, что питомцев передадут с полным комплектом документов.

Вислоухий котик

За 55 тысяч рублей можно стать владельцем Шотландского вислоухого кота, который появился от титулованныx клубных родителей.

«Мальчик c отличными породными данными, спокойный, ласковый, растет в любви и ласкe. Без дефектов, изумрудные большие глазa. Сделаны вce прививки. Ветпаспорт, метрика или родословная», — написал владелец.

Он добавил, что его можно прибрести, как домашнего питомца или для разведения.

Ранее житель Ростова-на-Дону показал белого кота за миллион.

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