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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Коты в Ростовской области подорожали до 100 тысяч рублей

Две зарплаты за кота: как выглядят самые дорогие питомцы в Ростовской области

29 августа 2024, 07:56
Фото: 1MI
Коты в Ростовской области подорожали до 100 тысяч рублей

Кошки в Ростовской области подорожали до 100 тысяч рублей

В Ростовской области есть более 2,7 тысячи объявлений о продаже котов. Некоторые ростовчане отдают животных просто в хорошие руки, а другие просят 100 тысяч рублей.

Самый дорогой кот

Стоит он 100 тысяч рублей и продается в Новочеркасске. Но владелец решил не оставлять какого-либо описания.

«Продам кота», — единственное, что написано в объявлении. Зато есть фотография питомца, и судя по ней, за такую цену продаются коты ориентальной породы.

Учитывая средний размер заработной платы в Ростовской области, по данным Росстата в мае он составил 61715 рубля, за такого кота придется отдать почти две зарплаты.

Стоит кот 100 тысяч рублей и продается в Новочеркасске.Стоит кот 100 тысяч рублей и продается в Новочеркасске.
Стоит кот 100 тысяч рублей и продается в Новочеркасске.
Фото: Авито

Тигровая расцветка

За 85 тысяч рублей в Ростове-на-Дону можно купить кота с расцветкой, как у тигра. Его зовут Лева и он очень ласковый.

Добавим, что порода называется Тойгер, котики по окрасу и грации движений напоминают диких предков.

За 85 тысяч рублей в Ростове-на-Дону можно купить кота с расцветкой, как у тигра.За 85 тысяч рублей в Ростове-на-Дону можно купить кота с расцветкой, как у тигра.
За 85 тысяч рублей в Ростове-на-Дону можно купить кота с расцветкой, как у тигра.
Фото: Авито

Шоколадный окрас

В Ростове-на-Дону продается котенок породы Бурма. Стоит он 80 тысяч рублей.

«Котик шоколадногo окраса, будет готов к переезду в свою семью вo второй половине сентября. Питание мясной микc», — говорится в объявлении.

Отмечается, что подобные малыши переезжают в возрасте не менее 3,5 месяца. Поэтому пока его взять к себе не получится.

В Ростове-на-Дону продается котенок породы Бурма. Стоит он 80 тысяч рублей.В Ростове-на-Дону продается котенок породы Бурма. Стоит он 80 тысяч рублей.
В Ростове-на-Дону продается котенок породы Бурма. Стоит он 80 тысяч рублей.
Фото: Авито

Мейн-кун

В Ростове можно приобрести котят породы Мейн-кун, стоимость каждого составляет 60 тысяч рублей.

«Вce тpoe мальчики, крупные, очень ручныe, общительные, как и все дети, любопытныe и бесстрашныe. Все в шикарном яркo-красном окраce», — говорится в объявлении.

Отмечается, что питомцев передадут с полным комплектом документов.

В Ростове можно приобрести котят породы Мейн-кун, стоимость каждого составляет 60 тысяч рублей.В Ростове можно приобрести котят породы Мейн-кун, стоимость каждого составляет 60 тысяч рублей.
В Ростове можно приобрести котят породы Мейн-кун, стоимость каждого составляет 60 тысяч рублей.
Фото: Авито

Вислоухий котик

За 55 тысяч рублей можно стать владельцем Шотландского вислоухого кота, который появился от титулованныx клубных родителей.

«Мальчик c отличными породными данными, спокойный, ласковый, растет в любви и ласкe. Без дефектов, изумрудные большие глазa. Сделаны вce прививки. Ветпаспорт, метрика или родословная», — написал владелец.

За 55 тысяч рублей можно стать владельцем Шотландского вислоухого котаЗа 55 тысяч рублей можно стать владельцем Шотландского вислоухого кота
За 55 тысяч рублей можно стать владельцем Шотландского вислоухого кота
Фото: Авито

Он добавил, что его можно прибрести, как домашнего питомца или для разведения.

Ранее житель Ростова-на-Дону показал белого кота за миллион.

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