«Единая Россия» помогла 240 тыс. детей подготовиться к 1 сентября

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Updated Сегодня, 06:49
На заседании всероссийского штаба партии и Министерства просвещения, посвященном президентским программам по капитальному ремонту и строительству новых образовательных учреждений, обсудили итоги акции «Собери ребёнка в школу» и готовность школ к новому учебному году, пишет mkset.ru.
Врио секретаря генсовета Владимир Якушев сообщил, что по программе капитального ремонта школ, реализуемой совместно «Единой Россией» и Министерством просвещения, к началу учебного года начиная с 2022 года по всей стране завершено почти 4,5 тысячи школ, из которых 406 — в текущем году. Среди лидеров по реализации программы он выделил республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, а также Пензенскую и Рязанскую области.
Якушев также сообщил, что поручение президента о строительстве 1300 новых школ будет выполнено досрочно. Он привёл в пример успешную реализацию программы в таких регионах, как Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградская, Пензенская, Ростовская, Саратовская и Свердловская области.
Кроме того, Владимир Якушев отметил, что партия провела традиционную акцию «Собери ребёнка в школу», в рамках которой оказана помощь 240 тысячам детей, из которых 63 тысячи — в новых регионах. Эта помощь адресована детям из многодетных и малообеспеченных семей.
Как сообщает сайт партии ЕР, депутаты и активисты «Единой России» помогли подготовить к новому учебному году 5,5 тысячи школ, а в акции «Родительская приёмка» участвовали более 13 тысяч родителей.
Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что контроль «Единой России» за капитальным ремонтом школ позволил завершить работу на 1000 объектов больше, чем планировалось, и добавил, что программа, реализуемая совместно с Министерством просвещения, выполняется с опережением графика.
Кравцов также напомнил, что с нового учебного года все школы перейдут на единые федеральные стандарты. С 1 сентября в школьную программу вернется предмет «Труд» и будут введены «Основы безопасности и защиты Родины». Он подчеркнул, что ведется развитие системы воспитательной и патриотической работы, включая поднятие флага, исполнение государственного гимна в начале учебной недели, проведение уроков «Разговоры о важном», а также профориентацию с 6-го класса и уроки «Россия — мои горизонты».
По активности в программе капитального ремонта школ, выполняемого при поддержке партпроекта «Новая школа» и народной программы, Ростовская область входит в число лидеров.
Так, на строительство 10 школ и 4 детских садов выделено свыше 8 млрд руб. в 2024 году. А на капитальный ремонт 119 объектов образования направляется порядка 6,7 млрд руб.
На завершающем этапе капремонта находятся гимназия № 7 в Батайске и школа № 5 в Зверево. Начать образовательный процесс в двух обновленных общеобразовательных учреждениях планируется в День знаний.
Кроме того, запланирован ввод в эксплуатацию ещё нескольких школ в донских городах.
Также вместе с капитальным ремонтом выполняется и благоустройство школьных дворов. Как сообщила региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Лариса Тутова, направление «Школьный дворик» в Ростовской области реализуется уже третий год и позволяет выстроить сотрудничество между учениками, педагогами, родительским сообществом и экспертами для реализации идей благоустройства территорий образовательных учреждений.
«В конечном счете вся работа направлена на решение приоритетной задачи — создание благоприятной атмосферы для обучения», — подчеркнула Лариса Тутова.
Лариса Тутова вместе с другими активистами «Единой России» также присоединилась к традиционной акции «Собери ребенка в школу». Многодетным и малообеспеченным семьям, семьям участников СВО передали канцелярские принадлежности, тетради, альбомы для рисования, школьные ранцы.