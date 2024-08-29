«Единая Россия» помогла 240 тыс. детей подготовиться к 1 сентября

Кравцов также напомнил, что с нового учебного года все школы перейдут на единые федеральные стандарты. С 1 сентября в школьную программу вернется предмет «Труд» и будут введены «Основы безопасности и защиты Родины». Он подчеркнул, что ведется развитие системы воспитательной и патриотической работы, включая поднятие флага, исполнение государственного гимна в начале учебной недели, проведение уроков «Разговоры о важном», а также профориентацию с 6-го класса и уроки «Россия — мои горизонты».