Флорист рассказала, нужно ли дарить букет учителям на первое сентября

«Я думаю, это будет самый бюджетный вариант. Также можно сорвать цветы со своего огорода. Но кто-то, например, захочет видеть красивый букет, а не просто пучок цветов. На это и есть флористы, которые могут помочь сделать прекрасный букет из того, что вы принесли», — пояснила она.