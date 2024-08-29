«Как в ресторане»: раскрыт секретный ингредиент панировки для хрустящей курочки

Добавим, что для приготовления кляра нужно всего три ингредиента: мука, яичные желтки и ледяная газированная вода. Важно, чтобы газировка была холодной именно при добавлении в тесто. Для самой жарки нужно использовать разогретое до 175 градусов масло. Всего три минуты и идеальное блюдо в панировке готово.