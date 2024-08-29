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«Как в ресторане»: раскрыт секретный ингредиент панировки для хрустящей курочки

«Как в ресторане»: раскрыт секретный ингредиент панировки для хрустящей курочки

29 августа 2024, 08:30
Фото: Pxhere
«Как в ресторане»: раскрыт секретный ингредиент панировки для хрустящей курочки
Хотите получить тонкую и хрустящую корочку на курочке? Тогда вам нужно использовать секретный ингредиент всех шеф-поваров, который продается за три копейки в любом продуктовом магазине, сообщает Newia.

Для того чтобы получить идеальную хрустящую панировку для курочки нужно всего лишь добавить холодную газированную воду в кляр. Она содержит углекислый газ, который при жарке выделяется и создает пузыри в тесте. Пузырьки застывают, что придает кляру ту самую воздушность.

Ученый Брайан Куок Ле выяснил, что газированная, минеральная и содовая вода сильно отличатся и дают разный результат при готовке. Необходимая нам газировка содержит больше углекислого газа, что обеспечит легкость теста. Кроме того нужно смотреть на минеральный состав. Так, например, магний, кальций и калий придают еде металлический привкус. А вот натрий наоборот уменьшает горечь. Поэтому рекомендуется брать нейтральную газированную воду.

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для приготовления кляра нужно всего три ингредиентадля приготовления кляра нужно всего три ингредиента
для приготовления кляра нужно всего три ингредиента
Фото: Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS/cc by 2.0/flickr.com

Добавим, что для приготовления кляра нужно всего три ингредиента: мука, яичные желтки и ледяная газированная вода. Важно, чтобы газировка была холодной именно при добавлении в тесто. Для самой жарки нужно использовать разогретое до 175 градусов масло. Всего три минуты и идеальное блюдо в панировке готово.

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