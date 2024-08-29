«Как в ресторане»: раскрыт секретный ингредиент панировки для хрустящей курочки

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Для того чтобы получить идеальную хрустящую панировку для курочки нужно всего лишь добавить холодную газированную воду в кляр. Она содержит углекислый газ, который при жарке выделяется и создает пузыри в тесте. Пузырьки застывают, что придает кляру ту самую воздушность.
Ученый Брайан Куок Ле выяснил, что газированная, минеральная и содовая вода сильно отличатся и дают разный результат при готовке. Необходимая нам газировка содержит больше углекислого газа, что обеспечит легкость теста. Кроме того нужно смотреть на минеральный состав. Так, например, магний, кальций и калий придают еде металлический привкус. А вот натрий наоборот уменьшает горечь. Поэтому рекомендуется брать нейтральную газированную воду.
Добавим, что для приготовления кляра нужно всего три ингредиента: мука, яичные желтки и ледяная газированная вода. Важно, чтобы газировка была холодной именно при добавлении в тесто. Для самой жарки нужно использовать разогретое до 175 градусов масло. Всего три минуты и идеальное блюдо в панировке готово.
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