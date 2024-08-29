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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

«Нас попросту бросили»: как жителей СНТ в Ростове в зиму решили оставить без тепла

«Нас попросту бросили»: как жителей СНТ в Ростове в зиму решили оставить без тепла

29 августа 2024, 13:52
Фото: Изображение Midjourney
«Нас попросту бросили»: как жителей СНТ в Ростове в зиму решили оставить без тепла

Жители СНТ в Ростове пожаловались, что им отключили газ перед холодами

Садовые товарищества в Ростове считаются простой формой самоорганизации собственников земельных участков. Как правило, СНТ создают сами граждане, имеющие в собственности земельные участки, для коллегиального управления общим имуществом.

Но что делать если коллегиально не удается решить наболевшие вопросы? Как ростовчан из СНТ «Салют» оставили в зиму без тепла — выяснял корреспондент RostovGazeta.

Лишили автобуса

Жители многих СНТ сталкиваются сегодня с серьезными проблемами. RostovGazeta рассказывала, как проживающие в СНТ «Солнечная долина» не могли добиться адресов с названием улицы, а с них требовали оплату существенных целевых взносов. Как водоохраняемая территория бывшего НСТ «Авангард-2» погрязла в мусорных отходах.

Как дома многих СНТ Ростова и области столкнулись с подтоплением грунтовыми водами. И людям самостоятельно пришлось откачивать воду, опасаясь сильного затопления и выхода из строя техники и бытовых приборов.

С 1 июля 2024 года прибавилось проблем у жителей больших садоводческих товариществ в Мясниковском районе, которые располагаются в 15 километрах в сторону Родионовки.

«На протяжении почти 30 лет там ходил межмуниципальный автобус маршрута 105А. С 1 июля он внезапно прекратил работу. Якобы закончился контракт. Но этим автобусом пользовались многие дончане — пенсионеры, ветераны труда, ветераны боевых действий. Теперь им приходится пешком ходить почти два километра», — отмечает представитель общественной организации Владислав Махмудов.

Собеседник добавляет, что лично направлял обращения с требованием разобраться, почему жители теперь ограничены в своих правах.

«А недавно получен ответ—отписка, не по существу вопроса. Устно мне сообщили, что автобус не ходит из-за того, что с водителями проблемы. Дескать, проводился конкурс, а на него заявку никто не подал. И теперь может в сентябре что-то появится», — говорит Махмудов.
«На протяжении почти 30-и лет там ходил межмуниципальный автобус маршрута 105А. С 1 июля он внезапно прекратил работу.»«На протяжении почти 30-и лет там ходил межмуниципальный автобус маршрута 105А. С 1 июля он внезапно прекратил работу.»
«На протяжении почти 30-и лет там ходил межмуниципальный автобус маршрута 105А. С 1 июля он внезапно прекратил работу.»
Фото: предоставил Алексей Еременко / rostovgazeta.ru
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Оставили замерзать

Эксперты сходятся во мнении, что отсутствие автобуса — лишь одна из проблем, с которыми сталкиваются СНТ Ростова и области. По словам собеседников, у СНТ огромное количество вопросов, связанных с электричеством, газом, водоотведением.

В редакцию RostovGazeta обратились жители СНТ «Салют», которое располагается в Октябрьском районе Ростова. Люди рассказали вопиющую историю о том, как их в преддверии холодного сезона оставили замерзать, отключив дома от газа.

«Наше СНТ находится в стадии банкротства, но об этом все умалчивают. А 22 августа нам отключили газ. Сперва горгаз заявил, что была поломка. Потом нам сказали, что у СНТ просрочен договор», — отмечает жительница садоводства Елена Арбузова.

Проверка информации в «СПАРК» подтвердила — СНТ «Салют» действительно находится в стадии банкротства. А для оплаты потребляемых ресурсов у них заключены прямые договоры.

Экс-председатель СНТ «Салют» Ирина объясняет, что причиной отключения газа стало требование ресурсоснабжающей организации заключить договор на обслуживание газораспределительных шкафов (ШГРП).

причиной отключения газа стало требование ресурсоснабжающей организации заключить договор на обслуживание газораспределительных шкафовпричиной отключения газа стало требование ресурсоснабжающей организации заключить договор на обслуживание газораспределительных шкафов
причиной отключения газа стало требование ресурсоснабжающей организации заключить договор на обслуживание газораспределительных шкафов
Фото: 1MI
«Дело в том, что СНТ „Салют“ ШГРП не принадлежали. У этих шкафов были свои хозяева — жители СНТ, предприниматели. Когда у нас не было газа, они сами открыли ИП, первые скинулись деньгами, провели газовые трубы и все на себя оформили. Потом стали подключать людей за деньги. Но в 2019 году один из предпринимателей закрыл свое ИП, а в 2021 году закрыл и другой. Все эти годы газовщики почему-то не предъявляли нам никаких претензий, молчали и вопросов не возникало», — вспоминает Ирина.

Минувшей зимой, когда один из ШГРП сломался, представители газоснабжающей организации приехали и зафиксировали поломку.

«Мы собрали деньги на починку. Приехала какая-то другая организация, починили. Зимой же они не могли нас отключать. Зато сейчас, когда летом сломался ШГРП, они приехали и отключили оба газораспределительных шкафа. Сказали, что пока мы не заключим с ними договор, назад к газу нас не подключат», — объясняет экс-председатель СНТ.
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Создание «частного общества»

Жители объясняют, что причиной отключения домов от газа стало отсутствие договора на обслуживание газораспределительных шкафов. А их обслуживание стоит 260 тысяч рублей в год.

«Нам заявили, что кто-то из жителей товарищества должен открыть ИП и заключить с горгазом договор на обслуживание. Ну то есть взять на себя обязательства за ежегодное внесение оплаты 260 тысяч рублей. Понятное дело, что никто из людей делать этого не хочет. В договорах на оказание услуг газовщиков есть интересная отсылка на некое „частное общество“. Но что это за формулировка? Разве в нашем законодательстве существует такая форма юрлица? И почему жители сами должны решать подобные проблемы?» — недоумевают люди.
«Нам заявили, что кто-то из жителей товарищества должен открыть ИП, и заключить с „Горгазом“ договор на обслуживание.»«Нам заявили, что кто-то из жителей товарищества должен открыть ИП, и заключить с „Горгазом“ договор на обслуживание.»
«Нам заявили, что кто-то из жителей товарищества должен открыть ИП, и заключить с „Горгазом“ договор на обслуживание.»
Фото: 1MI
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Разные предложения

Экс-председатель СНТ делится возможными вариантами решения вопроса людей. Во-первых, на ее взгляд, администрация Октябрьского района могла бы принять на баланс бесхозные ШГРП. Тем более, что после банкротства СНТ, дома станут частным сектором в Октябрьском районе. Однако, по словам людей, местные чиновники категорически не хотят это делать.

«Сперва нам сказали, что нужно написать заявление, коллективно подписать и привести в администрацию. Когда мы это сделали, нам велели с этим заявлением ехать в горгаз. Звучало это так, будто там нас уже ждет человек, который в курсе всего, и нам сразу помогут. Но когда наши жители приехали с заявлением, газовщики удивились — зачем они сюда приехали? И снова порекомендовали заключить договор», — уточняет собеседница.

Вторым вариантом решения Ирина видит подключение газа напрямую, убрав ШГРП.

«Нам эти шкафы не нужны. Почему бы их не убрать и не подключить напрямую? Это же вполне возможно сделать», — уверена экс-председатель.

Городская жизнь

Проблема газоснабжения жилых домов в СНТ «Салют» до сих пор не решена. Люди рассказывают, что почти уже 10 дней вынуждены жить без газа.

Люди рассказывают, что почти уже 10 дней вынуждены жить без газа.Люди рассказывают, что почти уже 10 дней вынуждены жить без газа.
Люди рассказывают, что почти уже 10 дней вынуждены жить без газа.
Фото: 1MI
«Нас попросту бросили — мы не можем ни помыться, ни постирать. С нас требуют 260 тысяч рублей в год за эксплуатацию газораспределительных шкафов, но их никто не эксплуатирует. Они просто стоят и все. А если за их эксплуатацию нужны деньги, то почему бы эти суммы не вписывать в квитанции, по которым мы вносим плату за газ?» — предлагает житель СНТ Николай, который ранее работал в правлении «Салюта».
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Непроходимый квест

На момент публикации статьи разъяснить информацию в администрации Октябрьского района о том, почему горожан в зиму оставляют без тепла, не удалось.

В приемной администрации корреспонденту RostovGazeta посоветовали обратиться в Управление ЖКХ Октябрьского района. В Управлении ЖКХ сказали, что с этим вопросом нужно обратиться в приемную. Казалось бы, круг замкнулся. Однако на возражение корреспондента о том, что обращение в приемную не помогло, посоветовали звонить в жилищный отдел.

«Но, возможно, газом у нас занимается другой человек», — уточнили в Управлении ЖКХ.
В приемной администрации корреспонденту RostovGazeta посоветовали обратиться в Управление ЖКХ Октябрьского района.В приемной администрации корреспонденту RostovGazeta посоветовали обратиться в Управление ЖКХ Октябрьского района.
В приемной администрации корреспонденту RostovGazeta посоветовали обратиться в Управление ЖКХ Октябрьского района.
Фото: Яндекс. Карты

В жилищном отделе администрации Октябрьского района ответили, что здесь тоже не занимаются вопросами СНТ, а только многоквартирными домами. И порекомендовали звонить в другой отдел — тоже в администрации, пообещав, что там «владеют ситуацией». Правда, и по этому номеру оперативно выяснить интересующую информацию не удалось.

«А вы не можете направить официальный запрос? У меня нет полномочий рассказывать каким-либо корреспондентам какую-то информацию», — объяснил специалист отдела.

Редакция направила официальный запрос.

В газоснабжающей организации корреспонденту RostovGazeta сообщили, что газопровод и ШГРП на их балансе не состоят, и договор на их мониторинг и техническое обслуживание с компанией не заключен.

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Срок на отписку

На вопрос о том, почему в СНТ сложилась такая ситуация, эксперты высказывают мнение, что те, кто должны отвечать за решение вопросов людей, вероятно, переключились на какие другие, более глобальные, задачи.

«Но я считаю, что вопросы ростовчан не являются второстепенными. Люди на законных основаниях имеют свои участки. Конечно же, в случае возникновения проблем с отключением жизненно важных ресурсов, нужно обращаться в надзорные органы. Однако заявления там рассматривают порядка 30 дней», — отмечает Владислав Махмудов.

Общественник добавляет, что в эпоху цифровизации, когда все давно переведено в электронный формат, срок для ответа в 30 дней уже давно пора сокращать.

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«Предоставить любой ответ и решить любую проблему можно за меньшие сроки. Нужно не заставлять людей по 30 дней ждать очередную отпуску, а просто решить вопрос. Привлечь к ответственности тех людей, по вине которых у жителей появились сложности в жизни. Поскольку будь то отсутствие автобуса, или отключение газа — у любого вопроса всегда есть ответ. И всегда есть лицо, которое виновно в допущении происходящего», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему жители садоводства в Ростовской области жаловались на мусор и лишние взносы.

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