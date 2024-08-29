«Нас попросту бросили»: как жителей СНТ в Ростове в зиму решили оставить без тепла

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Но что делать если коллегиально не удается решить наболевшие вопросы? Как ростовчан из СНТ «Салют» оставили в зиму без тепла — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Жители многих СНТ сталкиваются сегодня с серьезными проблемами. RostovGazeta рассказывала, как проживающие в СНТ «Солнечная долина» не могли добиться адресов с названием улицы, а с них требовали оплату существенных целевых взносов. Как водоохраняемая территория бывшего НСТ «Авангард-2» погрязла в мусорных отходах.
Как дома многих СНТ Ростова и области столкнулись с подтоплением грунтовыми водами. И людям самостоятельно пришлось откачивать воду, опасаясь сильного затопления и выхода из строя техники и бытовых приборов.
С 1 июля 2024 года прибавилось проблем у жителей больших садоводческих товариществ в Мясниковском районе, которые располагаются в 15 километрах в сторону Родионовки.
«На протяжении почти 30 лет там ходил межмуниципальный автобус маршрута 105А. С 1 июля он внезапно прекратил работу. Якобы закончился контракт. Но этим автобусом пользовались многие дончане — пенсионеры, ветераны труда, ветераны боевых действий. Теперь им приходится пешком ходить почти два километра», — отмечает представитель общественной организации Владислав Махмудов.
Собеседник добавляет, что лично направлял обращения с требованием разобраться, почему жители теперь ограничены в своих правах.
«А недавно получен ответ—отписка, не по существу вопроса. Устно мне сообщили, что автобус не ходит из-за того, что с водителями проблемы. Дескать, проводился конкурс, а на него заявку никто не подал. И теперь может в сентябре что-то появится», — говорит Махмудов.
Эксперты сходятся во мнении, что отсутствие автобуса — лишь одна из проблем, с которыми сталкиваются СНТ Ростова и области. По словам собеседников, у СНТ огромное количество вопросов, связанных с электричеством, газом, водоотведением.
В редакцию RostovGazeta обратились жители СНТ «Салют», которое располагается в Октябрьском районе Ростова. Люди рассказали вопиющую историю о том, как их в преддверии холодного сезона оставили замерзать, отключив дома от газа.
«Наше СНТ находится в стадии банкротства, но об этом все умалчивают. А 22 августа нам отключили газ. Сперва горгаз заявил, что была поломка. Потом нам сказали, что у СНТ просрочен договор», — отмечает жительница садоводства Елена Арбузова.
Проверка информации в «СПАРК» подтвердила — СНТ «Салют» действительно находится в стадии банкротства. А для оплаты потребляемых ресурсов у них заключены прямые договоры.
Экс-председатель СНТ «Салют» Ирина объясняет, что причиной отключения газа стало требование ресурсоснабжающей организации заключить договор на обслуживание газораспределительных шкафов (ШГРП).
«Дело в том, что СНТ „Салют“ ШГРП не принадлежали. У этих шкафов были свои хозяева — жители СНТ, предприниматели. Когда у нас не было газа, они сами открыли ИП, первые скинулись деньгами, провели газовые трубы и все на себя оформили. Потом стали подключать людей за деньги. Но в 2019 году один из предпринимателей закрыл свое ИП, а в 2021 году закрыл и другой. Все эти годы газовщики почему-то не предъявляли нам никаких претензий, молчали и вопросов не возникало», — вспоминает Ирина.
Минувшей зимой, когда один из ШГРП сломался, представители газоснабжающей организации приехали и зафиксировали поломку.
«Мы собрали деньги на починку. Приехала какая-то другая организация, починили. Зимой же они не могли нас отключать. Зато сейчас, когда летом сломался ШГРП, они приехали и отключили оба газораспределительных шкафа. Сказали, что пока мы не заключим с ними договор, назад к газу нас не подключат», — объясняет экс-председатель СНТ.
Жители объясняют, что причиной отключения домов от газа стало отсутствие договора на обслуживание газораспределительных шкафов. А их обслуживание стоит 260 тысяч рублей в год.
«Нам заявили, что кто-то из жителей товарищества должен открыть ИП и заключить с горгазом договор на обслуживание. Ну то есть взять на себя обязательства за ежегодное внесение оплаты 260 тысяч рублей. Понятное дело, что никто из людей делать этого не хочет. В договорах на оказание услуг газовщиков есть интересная отсылка на некое „частное общество“. Но что это за формулировка? Разве в нашем законодательстве существует такая форма юрлица? И почему жители сами должны решать подобные проблемы?» — недоумевают люди.
Экс-председатель СНТ делится возможными вариантами решения вопроса людей. Во-первых, на ее взгляд, администрация Октябрьского района могла бы принять на баланс бесхозные ШГРП. Тем более, что после банкротства СНТ, дома станут частным сектором в Октябрьском районе. Однако, по словам людей, местные чиновники категорически не хотят это делать.
«Сперва нам сказали, что нужно написать заявление, коллективно подписать и привести в администрацию. Когда мы это сделали, нам велели с этим заявлением ехать в горгаз. Звучало это так, будто там нас уже ждет человек, который в курсе всего, и нам сразу помогут. Но когда наши жители приехали с заявлением, газовщики удивились — зачем они сюда приехали? И снова порекомендовали заключить договор», — уточняет собеседница.
Вторым вариантом решения Ирина видит подключение газа напрямую, убрав ШГРП.
«Нам эти шкафы не нужны. Почему бы их не убрать и не подключить напрямую? Это же вполне возможно сделать», — уверена экс-председатель.
Проблема газоснабжения жилых домов в СНТ «Салют» до сих пор не решена. Люди рассказывают, что почти уже 10 дней вынуждены жить без газа.
«Нас попросту бросили — мы не можем ни помыться, ни постирать. С нас требуют 260 тысяч рублей в год за эксплуатацию газораспределительных шкафов, но их никто не эксплуатирует. Они просто стоят и все. А если за их эксплуатацию нужны деньги, то почему бы эти суммы не вписывать в квитанции, по которым мы вносим плату за газ?» — предлагает житель СНТ Николай, который ранее работал в правлении «Салюта».
На момент публикации статьи разъяснить информацию в администрации Октябрьского района о том, почему горожан в зиму оставляют без тепла, не удалось.
В приемной администрации корреспонденту RostovGazeta посоветовали обратиться в Управление ЖКХ Октябрьского района. В Управлении ЖКХ сказали, что с этим вопросом нужно обратиться в приемную. Казалось бы, круг замкнулся. Однако на возражение корреспондента о том, что обращение в приемную не помогло, посоветовали звонить в жилищный отдел.
«Но, возможно, газом у нас занимается другой человек», — уточнили в Управлении ЖКХ.
В жилищном отделе администрации Октябрьского района ответили, что здесь тоже не занимаются вопросами СНТ, а только многоквартирными домами. И порекомендовали звонить в другой отдел — тоже в администрации, пообещав, что там «владеют ситуацией». Правда, и по этому номеру оперативно выяснить интересующую информацию не удалось.
«А вы не можете направить официальный запрос? У меня нет полномочий рассказывать каким-либо корреспондентам какую-то информацию», — объяснил специалист отдела.
Редакция направила официальный запрос.
В газоснабжающей организации корреспонденту RostovGazeta сообщили, что газопровод и ШГРП на их балансе не состоят, и договор на их мониторинг и техническое обслуживание с компанией не заключен.
На вопрос о том, почему в СНТ сложилась такая ситуация, эксперты высказывают мнение, что те, кто должны отвечать за решение вопросов людей, вероятно, переключились на какие другие, более глобальные, задачи.
«Но я считаю, что вопросы ростовчан не являются второстепенными. Люди на законных основаниях имеют свои участки. Конечно же, в случае возникновения проблем с отключением жизненно важных ресурсов, нужно обращаться в надзорные органы. Однако заявления там рассматривают порядка 30 дней», — отмечает Владислав Махмудов.
Общественник добавляет, что в эпоху цифровизации, когда все давно переведено в электронный формат, срок для ответа в 30 дней уже давно пора сокращать.
«Предоставить любой ответ и решить любую проблему можно за меньшие сроки. Нужно не заставлять людей по 30 дней ждать очередную отпуску, а просто решить вопрос. Привлечь к ответственности тех людей, по вине которых у жителей появились сложности в жизни. Поскольку будь то отсутствие автобуса, или отключение газа — у любого вопроса всегда есть ответ. И всегда есть лицо, которое виновно в допущении происходящего», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему жители садоводства в Ростовской области жаловались на мусор и лишние взносы.