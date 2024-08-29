«Нас попросту бросили»: как жителей СНТ в Ростове в зиму решили оставить без тепла

В жилищном отделе администрации Октябрьского района ответили, что здесь тоже не занимаются вопросами СНТ, а только многоквартирными домами. И порекомендовали звонить в другой отдел — тоже в администрации, пообещав, что там «владеют ситуацией». Правда, и по этому номеру оперативно выяснить интересующую информацию не удалось.