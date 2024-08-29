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Published Сегодня, 21:10

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«Огромная вспышка!»: жителей Каменска разбудил новый взрыв на горящей нефтебазе

«Огромная вспышка!»: жителей Каменска разбудил новый взрыв на горящей нефтебазе

28 августа 2024, 21:10
Фото: Изображение Шедеврум
«Огромная вспышка!»: жителей Каменска разбудил новый взрыв на горящей нефтебазе

Жителей Каменска разбудил новый взрыв на горящей нефтебазе

Еще один взрыв произошел на горящей в Каменском районе Ростовской области нефтебазе, сообщили очевидцы. В Сети также появилось видео происшествия.

Жителей Каменска-Шахтинского и его окрестностей разбудил мощный взрыв на горящей уже больше 12 часов нефтебазе. Люди рассказали, что услышали мощный грохот и увидели вспышку. Она была такой яркой, что на несколько секунд стало светло, как днем.

Местные жители сообщили, что после взрыва пожар усилился. Вероятно произошла разгерметизация резервуаров с топливом, однако официального подтверждения этой информации нет. «Я эту огромную вспышку заснял и с того момента горело очень сильно», — написал один из свидетелей. «Проезжали как раз мимо, жуткое зрелище», — поделился впечатлениями еще один комментатор.

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При этом зарево пожара также видно и жителям Белокалитвинского района.

Напомним, что пожар начался после атаки БПЛА. Ночью 28 августа четыре беспилотника атаковали Ростовскую область, обломки двух из них упали на территории нефтебазы под Каменском-Шахтинским, спровоцировав возгорание на складах с топливом.

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