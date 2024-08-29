«Огромная вспышка!»: жителей Каменска разбудил новый взрыв на горящей нефтебазе

Местные жители сообщили, что после взрыва пожар усилился. Вероятно произошла разгерметизация резервуаров с топливом, однако официального подтверждения этой информации нет. «Я эту огромную вспышку заснял и с того момента горело очень сильно», — написал один из свидетелей. «Проезжали как раз мимо, жуткое зрелище», — поделился впечатлениями еще один комментатор.