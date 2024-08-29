«Огромная вспышка!»: жителей Каменска разбудил новый взрыв на горящей нефтебазе

Posted Сегодня, 21:10
Published Сегодня, 21:10
Modified Сегодня, 21:12
Updated Сегодня, 21:12
Жителей Каменска-Шахтинского и его окрестностей разбудил мощный взрыв на горящей уже больше 12 часов нефтебазе. Люди рассказали, что услышали мощный грохот и увидели вспышку. Она была такой яркой, что на несколько секунд стало светло, как днем.
Местные жители сообщили, что после взрыва пожар усилился. Вероятно произошла разгерметизация резервуаров с топливом, однако официального подтверждения этой информации нет. «Я эту огромную вспышку заснял и с того момента горело очень сильно», — написал один из свидетелей. «Проезжали как раз мимо, жуткое зрелище», — поделился впечатлениями еще один комментатор.
При этом зарево пожара также видно и жителям Белокалитвинского района.
Напомним, что пожар начался после атаки БПЛА. Ночью 28 августа четыре беспилотника атаковали Ростовскую область, обломки двух из них упали на территории нефтебазы под Каменском-Шахтинским, спровоцировав возгорание на складах с топливом.