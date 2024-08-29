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Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

Бойцам бесплатно выделили участки земли в Ростовской области

Почти 100 участков земли выдали бойцам СВО в Ростовской области

29 августа 2024, 12:19
Фото: Pxhere
Бойцам бесплатно выделили участки земли в Ростовской области
Почти сотню земельных участков получили военнослужащие в Ростовской области, отчитались в правительстве региона.

Землю выделяют ветеранам и участникам боевых действий на Украине. По данным на начало августа, военнослужащим и членам их семей предоставили 97 участков. Этот вопрос координируется Минимущества Ростовской области. Чиновники консультируют бойцов и их семьи о том, в каком порядке можно получить землю.

Участки предоставляют бесплатно для личных нужд. Власти сами ищут и подбирают территории, которые можно выделить военнослужащим. В каждом муниципалитете есть ответственный служащий, занимающийся взаимодействием с участниками боевых действий по предоставлению земли.

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Ранее сообщалось, что военным из Ростовской области предлагают участки в Крыму за службу.

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