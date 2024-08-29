Почти 100 участков земли выдали бойцам СВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Землю выделяют ветеранам и участникам боевых действий на Украине. По данным на начало августа, военнослужащим и членам их семей предоставили 97 участков. Этот вопрос координируется Минимущества Ростовской области. Чиновники консультируют бойцов и их семьи о том, в каком порядке можно получить землю.
Участки предоставляют бесплатно для личных нужд. Власти сами ищут и подбирают территории, которые можно выделить военнослужащим. В каждом муниципалитете есть ответственный служащий, занимающийся взаимодействием с участниками боевых действий по предоставлению земли.