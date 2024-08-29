Почти 100 участков земли выдали бойцам СВО в Ростовской области

Землю выделяют ветеранам и участникам боевых действий на Украине. По данным на начало августа, военнослужащим и членам их семей предоставили 97 участков. Этот вопрос координируется Минимущества Ростовской области. Чиновники консультируют бойцов и их семьи о том, в каком порядке можно получить землю.