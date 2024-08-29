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Появились новые кадры полыхающей вторые сутки нефтебазы под Каменском

Появились новые кадры полыхающей вторые сутки нефтебазы под Каменском

29 августа 2024, 11:14
Фото: vk.com/kamenskx
Появились новые кадры полыхающей вторые сутки нефтебазы под Каменском
В Ростовской области продолжается крупный пожар на топливном складе, видео местных жителей опубликовал канал «Каменск+».

В Каменском районе Ростовской области уже вторые сутки горят резервуары с нефтью. Пожар начался после ночной атаки БПЛА. В настоящий момент горит более трех емкостей. Очевидцы засняли, как от горящего топлива валит черный густой дым. Огонь возвышается над цистернами и полностью их обволакивает.

Добавим, что спасатели продолжают бороться с возгоранием.

Пламя высотой в 50 метров: появились новые кадры полыхающей под Каменском нефтебазы
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Жители Ростовской области делятся впечатлениями о происшествии.

«Мне с балкона только зарево видно. Ехал сегодня на работу, черный дым валил», — отмечает местный житель.

«Уже меньше горит», — считает другой пользователь.

Напомним, что ранее разведка Украины призналась в поджоге нефтехранилища под Каменском в ходе военной операции.

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