Появились новые кадры полыхающей вторые сутки нефтебазы под Каменском

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Каменском районе Ростовской области уже вторые сутки горят резервуары с нефтью. Пожар начался после ночной атаки БПЛА. В настоящий момент горит более трех емкостей. Очевидцы засняли, как от горящего топлива валит черный густой дым. Огонь возвышается над цистернами и полностью их обволакивает.
Добавим, что спасатели продолжают бороться с возгоранием.
Жители Ростовской области делятся впечатлениями о происшествии.
«Мне с балкона только зарево видно. Ехал сегодня на работу, черный дым валил», — отмечает местный житель.
«Уже меньше горит», — считает другой пользователь.
Напомним, что ранее разведка Украины призналась в поджоге нефтехранилища под Каменском в ходе военной операции.