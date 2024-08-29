Появились новые кадры полыхающей вторые сутки нефтебазы под Каменском

В Каменском районе Ростовской области уже вторые сутки горят резервуары с нефтью. Пожар начался после ночной атаки БПЛА. В настоящий момент горит более трех емкостей. Очевидцы засняли, как от горящего топлива валит черный густой дым. Огонь возвышается над цистернами и полностью их обволакивает.