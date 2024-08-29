Появились новые жуткие кадры пожара на нефтебазе в Каменском районе

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Пожар на нефтебазе в Каменском районе вспыхнул ранним утром 28 августа вследствие атаки беспилотников. На кадрах, предоставленных СМИ, видны чёрные густые клубы дыма, тянущиеся на несколько километров вперёд.
По словам местных властей, ликвидация огня ведётся круглосуточно. Но точных данных о том, сколько спасателей и спецтехники задействовало в тушении, нет.
Минувшей ночью жители Каменска сообщили о взрыве на нефтебазе. По их словам, новый взрыв был таким сильным, что в небе появилась вспышка. На несколько секунд в городе стало светло, как днём.