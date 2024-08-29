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Спасатели круглосуточно тушат пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области

Появились новые жуткие кадры пожара на нефтебазе в Каменском районе

29 августа 2024, 17:13
Фото: 1MI
Спасатели круглосуточно тушат пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области
Спасатели круглосуточно тушат пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области, кадрами с места событий делится ТАСС.

Пожар на нефтебазе в Каменском районе вспыхнул ранним утром 28 августа вследствие атаки беспилотников. На кадрах, предоставленных СМИ, видны чёрные густые клубы дыма, тянущиеся на несколько километров вперёд.

По словам местных властей, ликвидация огня ведётся круглосуточно. Но точных данных о том, сколько спасателей и спецтехники задействовало в тушении, нет.

Спасатели круглосуточно тушат пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области
Видео: ТАСС/Ruptly

Минувшей ночью жители Каменска сообщили о взрыве на нефтебазе. По их словам, новый взрыв был таким сильным, что в небе появилась вспышка. На несколько секунд в городе стало светло, как днём.

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