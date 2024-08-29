Появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове

Около 12.00 часов 29 августа произошла эвакуация посетителей и сотрудников из торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону. Известно, что во всем здании в один момент отключился свет. На данный момент нет сведений о причинах перебоев с электроэнергией.