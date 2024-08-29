Появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Около 12.00 часов 29 августа произошла эвакуация посетителей и сотрудников из торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону. Известно, что во всем здании в один момент отключился свет. На данный момент нет сведений о причинах перебоев с электроэнергией.
На видео заметно, что на улице стоит большое количество людей. Примерно в 12.40 мск ростовчан запустили внутрь. Торговый центр работает в штатном режиме.
Жители Ростова-на-Дону рады, что ничего страшнее отключения электричества не произошло: «Слава Богу, всего лишь свет отключился».
«Уже дали свет», — подтверждает подписчик.
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