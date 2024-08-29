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Появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове

Появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове

29 августа 2024, 10:27
Фото: Яндекс. Карты
Появилось видео массовой эвакуации людей из ТЦ «Золотой Вавилон» в Ростове
В Ростове-на-Дону из здания торгового центра «Золотой Вавилон» в срочном порядке эвакуировали людей, видео, снятое с места происшествия, опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Около 12.00 часов 29 августа произошла эвакуация посетителей и сотрудников из торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону. Известно, что во всем здании в один момент отключился свет. На данный момент нет сведений о причинах перебоев с электроэнергией.

На видео заметно, что на улице стоит большое количество людей. Примерно в 12.40 мск ростовчан запустили внутрь. Торговый центр работает в штатном режиме.

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Видео: ТГ «Это Ростов»

Жители Ростова-на-Дону рады, что ничего страшнее отключения электричества не произошло: «Слава Богу, всего лишь свет отключился».

«Уже дали свет», — подтверждает подписчик.

Ранее некоторые суды в Ростовской области получили угрозы минирования.

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