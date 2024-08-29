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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Появилось видео взрывов на складе с топливом в Ростовской области

Появилось видео взрывов на складе с топливом в Ростовской области

29 августа 2024, 05:04
Фото: 1MI
В Ростовской области произошли несколько взрывов на складе с топливом в Каменском районе, сообщается в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Напомним, что из-за атаки беспилотников загорелся один из складов. Это произошло в среду, 28 августа.

Всего регион атаковали четыре дрона. Теперь местные жители рассказали о ярких вспышках на территории пожара.

Окна могло выбить в Каменском районе после атаки беспилотников на нефтебазу
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«Резервуары в Каменском районе продолжают взрываться. Подписчики сообщают, что зарево было видно даже около Ростова», — написал автор.

Видео: «Это Ростов новости» — ТГ

Добавим, что официальной информации о взрывах не поступало, она уточняется. А пользователи в комментариях написали, что необходимо защищать нефтебазы специальными сетками.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, почему Украина целится по нефтебазам Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Происшествия
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