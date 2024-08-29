Появилось видео взрывов на складе с топливом в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Напомним, что из-за атаки беспилотников загорелся один из складов. Это произошло в среду, 28 августа.
Всего регион атаковали четыре дрона. Теперь местные жители рассказали о ярких вспышках на территории пожара.
«Резервуары в Каменском районе продолжают взрываться. Подписчики сообщают, что зарево было видно даже около Ростова», — написал автор.
Добавим, что официальной информации о взрывах не поступало, она уточняется. А пользователи в комментариях написали, что необходимо защищать нефтебазы специальными сетками.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, почему Украина целится по нефтебазам Ростовской области.