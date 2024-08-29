Пожар уничтожил почти 20 га леса в Ростовской области. Что о нём известно?

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Днём ранее рядом с хутором Нижние Грачики в Тарасовском районе загорелся лес. Изначально площадь возгорания составила пять гектаров. Для тушения огня прибыли 33 спасателя и 15 единиц техники. Также пожар помогали ликвидировать пожарные дружинники из соседних поселений и фермеры.
Но возгорание не удавалось локализовать. Спустя время оно уже заняло 19,3 гектара леса. Пришлось привлечь дополнительные силы спасателей и спецтехники. Полностью ликвидировали огонь лишь спустя сутки.
По предварительным данным, никто не пострадал.