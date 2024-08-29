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Published Сегодня, 15:56

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Updated Сегодня, 15:56

В Тарасовском районе Ростовской области во время лесного пожара выгорело 19,3 гектара

Пожар уничтожил почти 20 га леса в Ростовской области. Что о нём известно?

29 августа 2024, 15:56
Фото: 1MI
В Тарасовском районе Ростовской области во время лесного пожара выгорело 19,3 гектара

Пожар уничтожил почти 20 га леса в Ростовской области

В Тарасовском районе Ростовской области во время лесного пожара выгорело 19,3 гектара, сообщили в отделе по делам ГО и ЧС муниципалитета.

Днём ранее рядом с хутором Нижние Грачики в Тарасовском районе загорелся лес. Изначально площадь возгорания составила пять гектаров. Для тушения огня прибыли 33 спасателя и 15 единиц техники. Также пожар помогали ликвидировать пожарные дружинники из соседних поселений и фермеры.

Но возгорание не удавалось локализовать. Спустя время оно уже заняло 19,3 гектара леса. Пришлось привлечь дополнительные силы спасателей и спецтехники. Полностью ликвидировали огонь лишь спустя сутки.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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Ранее режим повышенной готовности ввели в Ростовской области из-за пожара на нефтебазе.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Огонь#Тарасовский район#Возгорание#Происшествия
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