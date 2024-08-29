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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

«Поездка ночью на кладбище»: что шокирует курьеров и таксистов при работе в Ростове

«Приехали ночью к кладбищу»: таксист из Ростова вспомнил, что его шокировало в работе

29 августа 2024, 09:35
Фото: rostovgazeta.ru
«Поездка ночью на кладбище»: что шокирует курьеров и таксистов при работе в Ростове
Курьезных ситуаций в жизни у ростовчан бывает много. Особенно, если речь идет о поездках и доставках. Таксист и курьер из Ростова рассказали RostovGazeta, что их больше всего шокировало в работе.

Страх таксиста

Переехав в Ростов, житель Челябинска Александр устроился работать водителем такси. Предпочтение он отдал ночным сменам, объясняя, что город знает плохо, а ночью нет пробок на дорогах и ездить намного проще. Первым пассажиром такси Александра оказалась молоденькая девушка.

«Я забрал ее ночью с указанного места, и повез по составленному навигатором маршруту», — отмечает Александр.

А дальше, по словам собеседника, произошло нечто из ряда вон выходящее.

«Конечно же, я не понимал, правильно мы едем или нет, ведь Ростов мне был еще не знаком. А по навигатору мы приехали к кладбищу на Портовой», — рассказывает водитель.

Собеседник вспоминает, что, первые его мысли от конца пути маршрута заказчицы поездки были совсем не позитивные.

«Прежде чем переехать сюда, я же был наслышан о том, что Ростов — папа. Поэтому первым делом в голове пронеслось, что эта молодая девушка специально заманила меня ночью на кладбище. Что сейчас здесь появятся ее знакомые и силой отберут мою машину, — делится мыслями Александр. — Но я быстро взял себя в руки, подумав, может, жизнь в Ростове настолько динамичная, что девушке днем не хватает времени. Вот она и приехала ночью на кладбище проведать своего умершего родственника».
«Вот она и приехала ночью на кладбище проведать своего умершего родственника»«Вот она и приехала ночью на кладбище проведать своего умершего родственника»
«Вот она и приехала ночью на кладбище проведать своего умершего родственника»
Фото: 1MI
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Собеседник рассказывает, что повернулся к пассажирке, и, пытаясь сохранять самообладание, как можно проще, спросил: «Вам же — сюда?».

«И тут я понял, что девчонка сама от страха вжалась в сиденье. Смотрит на меня и боится что-то сказать. Пришлось быстро и уверенно заявить, что я — не маньяк, и просто не знаю город, а навигатор, видимо, дал сбой», — рассказывает таксист.

По его словам, история закончилась благополучно. Разобравшись в произошедшем, таксист с пассажиркой посмеялись над ситуацией. После чего, вместо навигатора, девушка сама рукой указывала, куда нужно ехать.

«После этого случая, я уже ничего не боялся», — говорит Александр.
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Как удивить курьера

Курьер Иван [имя изменено по его просьбе — прим. редакции], рассказывает, что работает давно, поэтому шокировать или чем-то напугать его практически невозможно. А вот начинающие курьеры, по его словам, еще удивляются, когда мужчины с голым торсом, в одних трусах, забирают заказы.

«Заказы у нас берут разные люди. Бывают смешно лохматые — не расчесанные. Но это нормальная ситуация. Люди же находятся у себя дома, поэтому как хотят, так и ходят, конечно же, в рамках приличия», — говорит Иван.

Больше всего, по его словам, курьеров удивляет, когда клиенты делают заказ, а сами куда-то уходят.

Больше всего, по его словам, курьеров удивляет, когда клиенты делают заказ, а сами куда-то уходят.Больше всего, по его словам, курьеров удивляет, когда клиенты делают заказ, а сами куда-то уходят.
Больше всего, по его словам, курьеров удивляет, когда клиенты делают заказ, а сами куда-то уходят.
Фото: rostovgazeta.ru
«И такие случаи не редкость. Если курьер приходит, а человека нет дома, то заказ направляется на утилизацию», — констатирует собеседник.

Ранее RostovGazeta выясняла, сложно ли работать курьером в Ростовской области.

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