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Published Сегодня, 17:29

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Updated Сегодня, 17:31

Прокуратура проверит детсад в Ростовской области, в котором заразились дети

Прокуратура проверит детсад в Ростовской области, в котором заразились дети

29 августа 2024, 17:29
Фото: 1MI
Прокуратура проверит детсад в Ростовской области, в котором заразились дети
Прокуратура организовала проверку из-за госпитализации воспитанников одного из детских садов Волгодонска, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дошкольники, ходившие в садик «Кораблик» в Волгодонске, госпитализированы из-за ухудшения своего состояния. Дети подхватили инфекцию. С чем именно она связана, власти города и областная прокуратура не уточняют.

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В надзорном ведомстве сообщили, что держат на контроле проверку происшествия следственным органом.

«Надзорные мероприятия продолжаются. По их результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — заверили в прокуратуре.

Глава горадминистрации Волгодонска Юрий Мариненко сообщал, что в садике проведут дезинфекцию и профилактическую обработку.

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