Прокуратура проверит детсад в Ростовской области, в котором заразились дети

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Дошкольники, ходившие в садик «Кораблик» в Волгодонске, госпитализированы из-за ухудшения своего состояния. Дети подхватили инфекцию. С чем именно она связана, власти города и областная прокуратура не уточняют.
В надзорном ведомстве сообщили, что держат на контроле проверку происшествия следственным органом.
«Надзорные мероприятия продолжаются. По их результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — заверили в прокуратуре.
Глава горадминистрации Волгодонска Юрий Мариненко сообщал, что в садике проведут дезинфекцию и профилактическую обработку.