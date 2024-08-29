Режим повышенной готовности ввели на Дону из-за пожара на топливном складе

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Он рассказал, что ликвидация пожара на топливном складе продолжается в круглосуточном режиме. Власти региона оказывают необходимую помощь в этом вопросе.
Савин сообщил, что была обеспечена доставка воды и продуктов, а также предметов первой необходимости и лекарств. Кроме того, для тех, кто участвует в тушении, организовано трехразовое питание и созданы места для отдыха.
Он добавил, что в целом ситуация контролируется, а распространение огня остановлено.
Напомним, что топливный склад загорелся в среду, 28 августа. А причиной стала атака БПЛА.
При этом жители говорили, что видели взрывы цистерн с топливом.