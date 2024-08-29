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Режим повышенной готовности ввели на Дону из-за пожара на топливном складе

Режим повышенной готовности ввели на Дону из-за пожара на топливном складе

29 августа 2024, 12:12
Фото: 65.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Режим повышенной готовности ввели на Дону из-за пожара на топливном складе
В Каменском районе Ростовской области действует режим повышенной готовности из-за пожара, написал в Telegram глава райадминистрации Владимир Савин.

Он рассказал, что ликвидация пожара на топливном складе продолжается в круглосуточном режиме. Власти региона оказывают необходимую помощь в этом вопросе.

Савин сообщил, что была обеспечена доставка воды и продуктов, а также предметов первой необходимости и лекарств. Кроме того, для тех, кто участвует в тушении, организовано трехразовое питание и созданы места для отдыха.

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Он добавил, что в целом ситуация контролируется, а распространение огня остановлено.

Напомним, что топливный склад загорелся в среду, 28 августа. А причиной стала атака БПЛА.

При этом жители говорили, что видели взрывы цистерн с топливом.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Каменский район#Дон#Происшествия
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