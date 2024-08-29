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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Россиянам начали платить деньги за поиск коллег

Россиянам начали платить деньги за поиск коллег

29 августа 2024, 06:48
Фото: Pxhere
Россиянам начали платить деньги за поиск коллег
В России работодатели стали платить деньги сотрудникам, которые помогают найти новых работников, сообщают «Новые известия».

В России не хватает квалифицированных работников, и это привело к тому, что руководители компаний ищут способы сохранить свою рабочую силу. Они стали предоставлять своим сотрудникам дополнительные денежные вознаграждения за то, чтобы те приглашали на работу опытных специалистов из других организаций.

В ряде компаний вознаграждения для так называемых «рекрутеров» могут достигать 40 тысяч рублей за приглашенного специалиста.

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Согласно информации, предоставленной экономистом Никитой Кричевским, в нынешнее время благодаря новому методу работодатели способны заполнить до трети открытых рабочих мест.

Ситуация с нехваткой работников не зародилась из воздуха: в данный момент Россия сталкивается с огромным дефицитом на рабочем рынке. Одной из ключевых проблем является серьезнейший демографический спад.

Издание уточнило, что к этому добавляется эмиграция — многие покинули страну, это именно те, кто находится в самом продуктивном возрасте.

Ранее ростовчанам назвали профессии, где невозможно много заработать.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Работа#Сотрудники#Работодатель
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