Россиянам начали платить деньги за поиск коллег

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
В России не хватает квалифицированных работников, и это привело к тому, что руководители компаний ищут способы сохранить свою рабочую силу. Они стали предоставлять своим сотрудникам дополнительные денежные вознаграждения за то, чтобы те приглашали на работу опытных специалистов из других организаций.
В ряде компаний вознаграждения для так называемых «рекрутеров» могут достигать 40 тысяч рублей за приглашенного специалиста.
Согласно информации, предоставленной экономистом Никитой Кричевским, в нынешнее время благодаря новому методу работодатели способны заполнить до трети открытых рабочих мест.
Ситуация с нехваткой работников не зародилась из воздуха: в данный момент Россия сталкивается с огромным дефицитом на рабочем рынке. Одной из ключевых проблем является серьезнейший демографический спад.
Издание уточнило, что к этому добавляется эмиграция — многие покинули страну, это именно те, кто находится в самом продуктивном возрасте.
Ранее ростовчанам назвали профессии, где невозможно много заработать.