Россиянам начали платить деньги за поиск коллег

Ситуация с нехваткой работников не зародилась из воздуха: в данный момент Россия сталкивается с огромным дефицитом на рабочем рынке. Одной из ключевых проблем является серьезнейший демографический спад.



Издание уточнило, что к этому добавляется эмиграция — многие покинули страну, это именно те, кто находится в самом продуктивном возрасте.