Российские студенческие отряды строят трассу М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань»

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Updated Сегодня, 14:54
Студенты из Ростова-на-Дону и области принимают участие в реконструкции автомобильной магистрали в Каширском районе Подмосковья, а также в строительстве участка скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань».
«Проект по участию студентов профильных строительных факультетов ведущих вузов Ростовской области разработан донским штабом Российских студенческих отрядов. Ребята проводят летнее время с максимальной пользой и отдачей: общаются с профессионалами выбранного направления учёбы, проходят практику, получают честную зарплату и не забывают о молодости. Занимаются спортом и творчеством», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.
Бойцы РСО выполняют подсобные, геодезические и земляные работы. Трудятся в производственно-техническом отделе и с инженерной документацией.
С некоторыми из участников строительных отрядов РСО дорожники уже готовы заключать трудовой договор на дальнейшую работу в штате организации после окончания учебных заведений.
По сообщению подрядной организации, где трудоустроены студенты, уже на 100% завершена замена грунта слабого основания — это почти 100 тысяч кубометров грунта. Также практически завершена разработка грунта выемки и близка к финишу насыпь из привозного грунта, что составляет 97% от плана работ. Далее дорожники приступят к укладке геотекстильного полотна и завершат обустройство инженерных коммуникаций с малыми искусственными сооружениями. Именно эта работа требует слаженной работы всей команды.
Напомним, в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше одного миллиона человек.