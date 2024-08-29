rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Участники Российских студенческих отрядов работают на строительстве федеральной трассы

Российские студенческие отряды строят трассу М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань»

29 августа 2024, 14:52
Фото: АО «ДАДС»
Участники Российских студенческих отрядов работают на строительстве федеральной трассы
Более 100 строителей Российских студенческих отрядов продолжают трудиться на объектах федеральной дорожной инфраструктуры.

Студенты из Ростова-на-Дону и области принимают участие в реконструкции автомобильной магистрали в Каширском районе Подмосковья, а также в строительстве участка скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань».

«Проект по участию студентов профильных строительных факультетов ведущих вузов Ростовской области разработан донским штабом Российских студенческих отрядов. Ребята проводят летнее время с максимальной пользой и отдачей: общаются с профессионалами выбранного направления учёбы, проходят практику, получают честную зарплату и не забывают о молодости. Занимаются спортом и творчеством», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.

Бойцы РСО выполняют подсобные, геодезические и земляные работы. Трудятся в производственно-техническом отделе и с инженерной документацией.

Участники Российских студенческих отрядов работают на строительстве федеральной трассыУчастники Российских студенческих отрядов работают на строительстве федеральной трассы
Участники Российских студенческих отрядов работают на строительстве федеральной трассыУчастники Российских студенческих отрядов работают на строительстве федеральной трассы
Участники Российских студенческих отрядов работают на строительстве федеральной трассыУчастники Российских студенческих отрядов работают на строительстве федеральной трассы
Участники Российских студенческих отрядов работают на строительстве федеральной трассы
Фото: АО «ДАДС»

С некоторыми из участников строительных отрядов РСО дорожники уже готовы заключать трудовой договор на дальнейшую работу в штате организации после окончания учебных заведений.

По сообщению подрядной организации, где трудоустроены студенты, уже на 100% завершена замена грунта слабого основания — это почти 100 тысяч кубометров грунта. Также практически завершена разработка грунта выемки и близка к финишу насыпь из привозного грунта, что составляет 97% от плана работ. Далее дорожники приступят к укладке геотекстильного полотна и завершат обустройство инженерных коммуникаций с малыми искусственными сооружениями. Именно эта работа требует слаженной работы всей команды.

Напомним, в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше одного миллиона человек.

Подпишитесь
В Ростовской области боятся секретной инфекции и гремят взрывы на нефтебазе
Сегодня, 15:02
Дачников Ростова лишили автобуса из-за острого дефицита водителей
Сегодня, 15:05
Ростовчанка Аллегрова стала самой дорогой певицей в России. Сколько стоит ее концерт?
Сегодня, 15:10
Под Каменском больше 30 часов полыхает топливный склад. Что сейчас там происходит?
Сегодня, 13:41
Сгорел буквально за минуту: машина каршеринга вспыхнула в центре Ростова
Сегодня, 14:26
Букеты подорожали до 3 тысяч рублей в Ростове перед 1 Сентября
Сегодня, 13:28