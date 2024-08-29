Российские студенческие отряды строят трассу М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань»

По сообщению подрядной организации, где трудоустроены студенты, уже на 100% завершена замена грунта слабого основания — это почти 100 тысяч кубометров грунта. Также практически завершена разработка грунта выемки и близка к финишу насыпь из привозного грунта, что составляет 97% от плана работ. Далее дорожники приступят к укладке геотекстильного полотна и завершат обустройство инженерных коммуникаций с малыми искусственными сооружениями. Именно эта работа требует слаженной работы всей команды.