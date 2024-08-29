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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Ростовчанка Ирина Аллегрова стала самой высокооплачиваемой певицей в России

Ростовчанка Аллегрова стала самой дорогой певицей в России. Сколько стоит ее концерт?

29 августа 2024, 15:10
Фото: Официальная страница Ирини Аллегровой в Telegram
Ростовчанка Ирина Аллегрова стала самой высокооплачиваемой певицей в России

Ростовчанка Ирина Аллегрова стала самой дорогой певицей в России

Корпоратив с Ириной Аллегровой обойдётся в 16,5 миллиона рублей, пишет Life.ru.

Народная артистка России Ирина Аллегрова оказалась самой дорогой отечественной артисткой в этом году. Чтобы послушать певицу на частном мероприятии, нужно выложить 16,5 миллиона рублей. За те же деньги можно дважды позвать на корпоратив Стаса Михайлова и пять раз Михаила Шуфутинского.

Также именитая ростовчанка просит от организаторов корпоративов заранее выслать полный список гостей. Ещё одно правило звезды — полный запрет на фото- и видеосъёмку.

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Ранее Аллегрову предложили внести в культурный код Ростова-на-Дону. Вместе с ней туда могут войти писатель Михаил Шолохов и рэпер Баста.

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