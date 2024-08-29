Ростовчанка Аллегрова стала самой дорогой певицей в России. Сколько стоит ее концерт?

Народная артистка России Ирина Аллегрова оказалась самой дорогой отечественной артисткой в этом году. Чтобы послушать певицу на частном мероприятии, нужно выложить 16,5 миллиона рублей. За те же деньги можно дважды позвать на корпоратив Стаса Михайлова и пять раз Михаила Шуфутинского.