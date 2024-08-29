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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

«Остался один металл»: машина каршеринга сгорела в центре Ростова

Сгорел буквально за минуту: машина каршеринга вспыхнула в центре Ростова

29 августа 2024, 14:26
Фото: ТГ «Ростов Главный»
«Остался один металл»: машина каршеринга сгорела в центре Ростова

Машина каршеринга до тла сгорела в центре Ростова-на-Дону

На проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону сгорела автомобиль каршеринга, сообщает со ссылкой на очевидцев Telegram-канал «Ростов Главный».

Происшествие случилось рядом с домом №25 на проспекте Сиверса. Машина каршеринга сначала задымилась, затем её охватил огонь. Возгорание быстро распространилось по всему корпусу автомобиля.

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«Остался один металл»: машина каршеринга сгорела в центре Ростова
Видео: ТГ «Ростов Главный»

«Остался один металл», — отметили очевидцы.

О пострадавших в результате происшествия не сообщалось. В пресс-службе Госавтоинспекции региона инцидент не комментировали.

Ранее в Ростове-на-Дону двух подростков увезли на скорой после ДТП с мотоциклом. Легковой автомобиль сбил питбайк, на котором ехали несовершеннолетние.

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