Сгорел буквально за минуту: машина каршеринга вспыхнула в центре Ростова

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Происшествие случилось рядом с домом №25 на проспекте Сиверса. Машина каршеринга сначала задымилась, затем её охватил огонь. Возгорание быстро распространилось по всему корпусу автомобиля.
«Остался один металл», — отметили очевидцы.
О пострадавших в результате происшествия не сообщалось. В пресс-службе Госавтоинспекции региона инцидент не комментировали.
Ранее в Ростове-на-Дону двух подростков увезли на скорой после ДТП с мотоциклом. Легковой автомобиль сбил питбайк, на котором ехали несовершеннолетние.