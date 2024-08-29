«Сломали четыре коляски»: ростовчане пожаловались на разбитую дорожку в центре города

Собеседница объясняет, что еще опаснее пробираться по этой тропе после дождя, когда огромные ямы заполняет водой. Идти через разлившиеся «реки» приходится по очень узенькому участку. А на пути в темное время, по словам местных жителей, здесь нередко шныряют различные маргинальные личности, которые, как правило, предпочитают слабо освещенные места.