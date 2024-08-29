«Сломали четыре коляски»: ростовчане пожаловались на разбитую дорожку в центре города

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
По словам собеседников, балка пребывает в ужасающем состоянии, и ходить там попросту страшно. Особенно в темное время суток — в любой момент можно споткнуться и упасть из-за слабого освещения.
«Власти хоть и помогли в этом месте установить частичное уличное освещение, но фонаря не хватает. Если идти вечером, еще и незнакомому с местностью человеку, то можно упасть и убиться насмерть», — отмечают жители Гатчинской в Ростове.
Люди объясняют, что к выходу на Ленина есть и другой путь — через Нансена. Но он не решает вопрос, поскольку обходить приходится слишком долго, через множество соседних улиц. Пожилым людям и мамам с маленькими детьми это сложно.
Поэтому балка — единственный путь к улице Ленина. По нему многие дети ходят в школу.
«Местные жители уже знают каждую ямку и кочку. Тут торчат штыри, арматура, все заросло камышами. Я — многодетная мама. В свое время мне пришлось сменить ребенку четыре, отнюдь не дешевых, детские коляски — они ломались после этой дорожки. А представьте, если идти с маленьким ребенком? А каково пожилым людям?» — комментирует жительница улицы Виктория, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
Собеседница объясняет, что еще опаснее пробираться по этой тропе после дождя, когда огромные ямы заполняет водой. Идти через разлившиеся «реки» приходится по очень узенькому участку. А на пути в темное время, по словам местных жителей, здесь нередко шныряют различные маргинальные личности, которые, как правило, предпочитают слабо освещенные места.
Местные жители добавляют, что обращались с этим вопросом во многие инстанции. Однако дальше обещаний дело не сдвинулось.
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