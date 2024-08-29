rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Горожане пожаловались на убитую дорожку почти в центре Ростова

«Сломали четыре коляски»: ростовчане пожаловались на разбитую дорожку в центре города

29 августа 2024, 09:33
Фото: читатели RostovGazeta / rostovgazeta.ru
Горожане пожаловались на убитую дорожку почти в центре Ростова

Ростовчане пожаловались на разбитую дорожку почти в центре города

В редакцию RostovGazeta обратились жители улицы Гатчинской в Ростове. Люди рассказывают, что единственная дорожка к выходу на улицу Ленина от их домов — это заросшая сорняками балка, с торчащей арматурой, кочками и огромными ямами.

По словам собеседников, балка пребывает в ужасающем состоянии, и ходить там попросту страшно. Особенно в темное время суток — в любой момент можно споткнуться и упасть из-за слабого освещения.

«Власти хоть и помогли в этом месте установить частичное уличное освещение, но фонаря не хватает. Если идти вечером, еще и незнакомому с местностью человеку, то можно упасть и убиться насмерть», — отмечают жители Гатчинской в Ростове.
«Рухнувшее дерево и горы мусора»: ростовчане рассказали, как их дети ходят в школу
Узнать подробнее

Люди объясняют, что к выходу на Ленина есть и другой путь — через Нансена. Но он не решает вопрос, поскольку обходить приходится слишком долго, через множество соседних улиц. Пожилым людям и мамам с маленькими детьми это сложно.

Поэтому балка — единственный путь к улице Ленина. По нему многие дети ходят в школу.

«Местные жители уже знают каждую ямку и кочку. Тут торчат штыри, арматура, все заросло камышами. Я — многодетная мама. В свое время мне пришлось сменить ребенку четыре, отнюдь не дешевых, детские коляски — они ломались после этой дорожки. А представьте, если идти с маленьким ребенком? А каково пожилым людям?» — комментирует жительница улицы Виктория, не пожелавшая публиковать свою фамилию.
Это единственный путь к улице Ленина, по которому дети ходят в школу.Это единственный путь к улице Ленина, по которому дети ходят в школу.
Это единственный путь к улице Ленина, по которому дети ходят в школу. Это единственный путь к улице Ленина, по которому дети ходят в школу. 
Это единственный путь к улице Ленина, по которому дети ходят в школу. Это единственный путь к улице Ленина, по которому дети ходят в школу. 
Это единственный путь к улице Ленина, по которому дети ходят в школу. Это единственный путь к улице Ленина, по которому дети ходят в школу. 
Это единственный путь к улице Ленина, по которому дети ходят в школу.
Фото: читатели / rostovgazeta.ru

Собеседница объясняет, что еще опаснее пробираться по этой тропе после дождя, когда огромные ямы заполняет водой. Идти через разлившиеся «реки» приходится по очень узенькому участку. А на пути в темное время, по словам местных жителей, здесь нередко шныряют различные маргинальные личности, которые, как правило, предпочитают слабо освещенные места.

Местные жители добавляют, что обращались с этим вопросом во многие инстанции. Однако дальше обещаний дело не сдвинулось.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как малыши вязли в грязи по дороге в детский сад в Красном Сулине.

«Дети в сад ползут по грязи»: родители Красного Сулина возмущены качеством дороги
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое детей пропали по дороге в парикмахерскую в Ростовской области«У детей украли»: родители возмущены пропажей дерева с детской площадки в РостовеДетей в школах и садах Ростовской области кормили опасной едой
#Дарья Демидова#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
Подпишитесь
Детские сады Ростовской области начали закрываться из-за вирусной инфекции
Сегодня, 08:14
Археологи нашли могильники XIV века на территории древнего Азова
Сегодня, 08:26
Две зарплаты за кота: как выглядят самые дорогие питомцы в Ростовской области
Сегодня, 07:56
В домах Ростова снимать и проверять показания счетчиков начала новая компания
Сегодня, 07:30
Бизнес в Ростовской области хочет самостоятельно бороться с БПЛА
Сегодня, 07:19
Два подростка и взрослый пострадали в лобовом ДТП в Ростовской области
7 июля, 10:20