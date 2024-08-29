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Posted Сегодня, 05:19

Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

В Ростове-на-Дону 30-градусная жара сохранится до 4 сентября

Стало известно, сколько продлится 30-градусная жара в Ростове-на-Дону

29 августа 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону 30-градусная жара сохранится до 4 сентября

В Ростове-на-Дону в ближайшую неделю синоптики обещают жаркую погоду и без осадков, заявили в Гидрометцентре.

С четверга по субботу, с 29 по 31 августа, будет облачно, а температура поднимется до +32 градусов. Порывы ветра могут достигнуть семи метров в секунду.

Такие же погодные условия сохранятся в регионе в период с 1 по 4 сентября. Дождливой погоды ждать не стоит.

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Синоптики сообщают, что в ночное время температура будет опускаться до +22 градусов. Сильный ветер ожидается и в начале сентября.

Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.

До этого центр Ростова и Нахичевань затопило во время сильного дождя.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Жара#Гидрометцентр#Синоптики
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