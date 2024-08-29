Стало известно, сколько продлится 30-градусная жара в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
С четверга по субботу, с 29 по 31 августа, будет облачно, а температура поднимется до +32 градусов. Порывы ветра могут достигнуть семи метров в секунду.
Такие же погодные условия сохранятся в регионе в период с 1 по 4 сентября. Дождливой погоды ждать не стоит.
Синоптики сообщают, что в ночное время температура будет опускаться до +22 градусов. Сильный ветер ожидается и в начале сентября.
Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.
До этого центр Ростова и Нахичевань затопило во время сильного дождя.