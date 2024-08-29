Судебное дежавю?

Прежде заседания по «фермерскому делу» откладывались то из-за неявки адвокатов защиты, которые по разным причинам не могли участвовать в заседаниях, то обвиняемые их меняли, то на сайте суда и вовсе не указывались конкретные обоснования переноса судебных слушаний. Дошло до того, что один из присяжных заседателей в кулуарах суда заявил представителю стороны защиты, что стратегия затягивания процесса видна, что называется, невооруженным глазом, и что если так будет продолжаться и дальше, то адвокаты не смогут помочь своим подзащитным. Скорее всего, это было сказано на эмоциях, ведь многие месяцы присяжные являлись в зал суда, чтобы только услышать, что очередное заседание опять переносится. Возможно, именно затягиванием процесса со стороны защиты объясняется тот факт, что в начале августа сразу несколько присяжных попросили у судьи взять отвод. На ситуацию обратили внимание даже в Государственной думе: на имя генпрокурора Игоря Краснова был направлен депутатский запрос о том, чтобы надзорное ведомство взяло под контроль этот резонансный процесс.