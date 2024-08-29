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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Бензин АИ-98 за неделю подорожал почти на 2 рубля в Ростовской области

Цены на бензин марки АИ-98 шокировали жителей Ростовской области

29 августа 2024, 13:35
Фото: rostovgazeta.ru
Бензин АИ-98 за неделю подорожал почти на 2 рубля в Ростовской области

Бензин АИ-98 за неделю подорожал почти на 2 рубля в Ростовской области

Все марки бензина увеличились в стоимости в Ростовской области всего за несколько дней, следует из данных Росстата.

В среднем за последнюю неделю бензин в регионе подорожал на 24 копейки и сейчас стоит около 59 рублей за литр. Значительней всего выросла стоимость марки АИ-98. Он подорожал почти на два рубля — до 71,53 рубля за литр.

АИ-92 зафиксировался на цене в 53,54 рубля за литр. На 11 копеек стал дороже бензин марки АИ-95, сейчас он стоит 59,92 рубля.

Дизельное топливо за неделю увеличилось в стоимости на восемь копеек — до 62,79 рубля.

Росстат даёт лишь средние цены по АЗС в регионе. Местами они могут быть гораздо выше.

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Ранее сообщалось, что цены на бензин могут вырасти в Ростовской области из-за атак на нефтебазы.

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