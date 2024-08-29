Цены на бензин марки АИ-98 шокировали жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В среднем за последнюю неделю бензин в регионе подорожал на 24 копейки и сейчас стоит около 59 рублей за литр. Значительней всего выросла стоимость марки АИ-98. Он подорожал почти на два рубля — до 71,53 рубля за литр.
АИ-92 зафиксировался на цене в 53,54 рубля за литр. На 11 копеек стал дороже бензин марки АИ-95, сейчас он стоит 59,92 рубля.
Дизельное топливо за неделю увеличилось в стоимости на восемь копеек — до 62,79 рубля.
Росстат даёт лишь средние цены по АЗС в регионе. Местами они могут быть гораздо выше.