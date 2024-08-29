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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Ученые обнаружили зависимость любимого жанра кино от работы мозга

Ученые обнаружили зависимость любимого жанра кино от работы мозга

29 августа 2024, 09:02
Исследователи обнаружили, что между работой мозга и любимым жанром фильмов есть взаимосвязь. Восприятие мозгом эмоциональных стимулов определяет, какое именно кино нравится.

 

Данные выводы ученые сделали в ходе исследования, опубликованного в Frontiers in Behavioral Neuroscience. Эксперты проанализировали данные 257 человек, которые участвовали в другом, более крупном эксперименте. Помимо прочего, испытуемых просили назвать любимый жанр фильмов. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.

Участникам исследования показывали злые и напуганные лица, а также геометрические фигуры. Реакцию мозга ученые исследовали с помощью МРТ. Их интересовали два основных момента — активность миндалевидного тела, обрабатывающего важные эмоции и запускающего реакцию на опасность, и работу нейронов в той области мозга, которая отвечает за вознаграждение.

Психолог Эстер Цвики рассказал, что предполагалось, что поклонников экшен-фильмов стимулировать будет сложнее всего. Однако именно они показывали наиболее сильную реакцию. Похожий результат показали и любители комедий. Самый слабый отклик зарегистрирован у фанатов триллеров, детективов и документальных фильмов.

Ученые признают, что подобные результаты могут быть обусловлены тем фактом, что испытуемые видели лишь две эмоции. Из-за небольших масштабов исследования в него также не попали любители ужасов, среди участников эксперимента оказалось слишком мало людей, указавших хоррор любимым жанром.

Исследователи пришли к выводу, что люди выбирают именно тот жанр фильмов, который лучше всего стимулирует их мозг. В будущем ученые хотят выяснить, будет ли влиять просмотр совместимого или несовместимого с индивидуальными склонностями медиаконтента на психологическое благополучие.

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