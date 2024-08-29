Ученые обнаружили зависимость любимого жанра кино от работы мозга

Исследователи пришли к выводу, что люди выбирают именно тот жанр фильмов, который лучше всего стимулирует их мозг. В будущем ученые хотят выяснить, будет ли влиять просмотр совместимого или несовместимого с индивидуальными склонностями медиаконтента на психологическое благополучие.