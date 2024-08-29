В домах Ростова снимать и проверять показания счетчиков начала новая компания

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Компания рассказала, что с августа текущего года работы по учету электроэнергии будет осуществлять индивидуальный предприниматель Е. Н. Горбань. Кроме того, специалисты подрядчика будут заниматься вводом счетчиков в эксплуатацию.
Перед тем как пускать специалистов в дом, жители Ростовской области должны помнить о том, что рабочие всегда предоставляют удостоверение с фото. Оно заверено соответствующей подписью и фирменной печатью. Проверить оригинальность документов можно на сайте энергокомпании.
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До этого директор «Тагмета» призвал властей региона решить проблему нехватки электроэнергии и воды.