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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:32

«ТНС энерго Ростов» назвало нового подрядчика по учету электроэнергии

В домах Ростова снимать и проверять показания счетчиков начала новая компания

29 августа 2024, 07:30
Фото: 1MI
«ТНС энерго Ростов» назвало нового подрядчика по учету электроэнергии
В Ростове-на-Дону сменился подрядчик по контрольному съему показаний и проверке приборов учета электричества, сообщает «ТНС энерго Ростов».

Компания рассказала, что с августа текущего года работы по учету электроэнергии будет осуществлять индивидуальный предприниматель Е. Н. Горбань. Кроме того, специалисты подрядчика будут заниматься вводом счетчиков в эксплуатацию.

Перед тем как пускать специалистов в дом, жители Ростовской области должны помнить о том, что рабочие всегда предоставляют удостоверение с фото. Оно заверено соответствующей подписью и фирменной печатью. Проверить оригинальность документов можно на сайте энергокомпании.

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До этого директор «Тагмета» призвал властей региона решить проблему нехватки электроэнергии и воды.

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#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электроэнергия#Электричество#Подрядчик#Электроснабжение#Показатель#Энергоносители
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