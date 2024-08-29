В домах Ростова снимать и проверять показания счетчиков начала новая компания

Перед тем как пускать специалистов в дом, жители Ростовской области должны помнить о том, что рабочие всегда предоставляют удостоверение с фото. Оно заверено соответствующей подписью и фирменной печатью. Проверить оригинальность документов можно на сайте энергокомпании.