В одном из столичных музеев прошла выставка картин Анны Горчаковой «Заводы России»

Картины представленной на выставке «Заводы России» серии Анна начала писать в 2016 году, посвятив первую работу из десяти фармацевтическому производству. Когда несколько лет назад она водила на это фармпредприятие журналистов, то была удивлена стерильностью производства и инновационными технологиями, применяемыми в работе, а также тем, что на заводе работают сотрудники с высшим образованием. Ключевой задачей своей экспозиции художница назвала мотивирование молодежи не к блогерству, а к работе на промышленных предприятиях. Девушка убеждена, что такая деятельность позволяет выйти на совсем другой социальный и профессиональный уровень. «Кроме того, на многих заводах предоставляются стабильная оплата труда и социальный пакет. Современные заводы уже давно перестали быть какими-то грязными производствами, где требуется низкоквалифицированный труд», — подытожила она.