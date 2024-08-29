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В одном из столичных музеев прошла выставка картин Анны Горчаковой «Заводы России»

В одном из столичных музеев прошла выставка картин Анны Горчаковой «Заводы России»

29 августа 2024, 20:27
Фото: culture.gov.ru
26 августа в Государственном историческом музее прошел специальный показ художественных работ учащейся «Мастерской новых медиа» Анны Горчаковой. Выставка «Заводы России» состоялась при поддержке Минкульта и правительства Москвы.

По словам автора работ, в период существования Советского Союза производству уделяли больше внимания, а лучших работников заводов ждал всеобщий почет и поощрения. Художница отметила, что организовала выставку для того, чтобы обратить внимание ее посетителей на красоту производства в сегодняшней России. Информирование о применяемых на российских заводах высоких технологиях и об экологичности производства может способствовать повышению престижа заводских профессий, делая их востребованными у молодого поколения.

На десяти живописных полотнах серии, написанных Анной Горчаковой маслом, изображены заводы из самых разных сфер промышленности — нефтехимической, текстильной, лесопромышленной и прочих, сообщает newsnn.ru.

В качестве основной профессии автор картин выбрала пиар-индустрию, а живопись — это хобби.

Картины представленной на выставке «Заводы России» серии Анна начала писать в 2016 году, посвятив первую работу из десяти фармацевтическому производству. Когда несколько лет назад она водила на это фармпредприятие журналистов, то была удивлена стерильностью производства и инновационными технологиями, применяемыми в работе, а также тем, что на заводе работают сотрудники с высшим образованием. Ключевой задачей своей экспозиции художница назвала мотивирование молодежи не к блогерству, а к работе на промышленных предприятиях. Девушка убеждена, что такая деятельность позволяет выйти на совсем другой социальный и профессиональный уровень. «Кроме того, на многих заводах предоставляются стабильная оплата труда и социальный пакет. Современные заводы уже давно перестали быть какими-то грязными производствами, где требуется низкоквалифицированный труд», — подытожила она.

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